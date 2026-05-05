El chef Daniel López abrirá un nuevo restaurante en Cobas tras cerrar O Camiño do Inglés en Ferrol

Daniel López Vázquez, propietario del restaurante O Camiño do Inglés, ha confirmado que pondrá en marcha un nuevo proyecto en la parroquia ferrolana de Cobas tras el cierre de su emblemático local, que bajó la persiana a finales de abril después de 16 años de actividad.

El chef ha querido explicar en un vídeo publicado en sus redes sociales los motivos de una decisión que, asegura, es "inamovible" y que llevaba tiempo meditando. "He recibido muchísimas llamadas y mensajes y me siento en la obligación de explicar un poco por qué", señala, al tiempo que agradece el apoyo recibido durante estas semanas.

López tuvo palabras de reconocimiento para quienes formaron parte del proyecto desde sus inicios, como su socia Eva y sus familias, así como para su equipo. "A uno de mis primos, que lleva 16 años trabajando conmigo, y a todos los trabajadores que han pasado por O Camiño do Inglés, porque han formado parte de esto", destacó. También quiso agradecer a su clientela: "A toda la gente que habéis dejado vuestro dinero y vuestro tiempo en ayudarme a cumplir mi sueño".

Un cambio de modelo

Sobre el cierre, el cocinero fue claro: el modelo de restaurante que representaba O Camiño do Inglés ya no encaja en el contexto actual. "Los tiempos han cambiado. Este tipo de restaurante en su día fue mi sueño, ahora no creo en él", afirma.

Según explica, el aumento de costes y la necesidad de subir precios han sido determinantes. "Todo sube cada vez más y eso implica que yo tendría que ser más caro. Y tristemente no veo un restaurante de importe tan elevado haciendo el tipo de cocina que hago", añade.

Una decisión que, aunque dolorosa, también le aporta tranquilidad. "Me duele por una parte, pero también me libero porque lo hago con total convencimiento", reconoce. De hecho, asegura que llevaba más de un año con la decisión tomada.

Nuevo proyecto en Cobas

Lejos de abandonar la cocina, Daniel López ya trabaja en su próximo proyecto, que estará ubicado en Cobas, en Ferrol. Un nuevo restaurante en el que cambiará el enfoque culinario.

"Seguiré cocinando, pero no haré esto", adelanta. Su intención es centrarse en una propuesta más tradicional, basada en el producto local. "Siempre me ha gustado la cocina tradicional y creo que no se me ha dado mal. Ahora quiero hacer un proyecto en el que pueda centrarme en eso, en el producto de mi tierra", explica.

El chef irá desvelando en las próximas semanas más detalles de esta nueva etapa, con la que busca adaptarse a un contexto cambiante sin renunciar a su identidad gastronómica.