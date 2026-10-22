El Bar Galicia de Betanzos (A Coruña) se alza con el premio a mejor tortilla por votación popular

Betanzos (A Coruña) tiene fama de tener la mejor tortilla de España. Al menos, la más jugosa, tierna y con un estilo propio reconocible y reconocido en todo el país. Pero, si en Betanzos se hace la mejor tortilla de España, ¿en dónde se hace la mejor tortilla de Betanzos?

Esta es la premisa sobre la que se vertebra la Semana de la Tortilla de Betanzos, que ha clausurado su edición XVI. Decidir cada año quién hace la mejor tortilla de Betanzos tanto a nivel profesional como casero.

A nivel profesional, en la edición de 2026 se presentaron 12 establecimientos de la localidad. En la categoría de jurado popular, la del Bar Galicia fue la tortilla más votada del premio popular, en segundo lugar se clasificó Mesón Café de Segundo y en tercer lugar Adega Lastras. Para escoger la mejor, vecinos y visitantes han podido catar las diferentes propuestas y votar por su favorita.

Sin embargo, en la categoría de jurado profesional ha sido Café Segundo quien ha resultado vencedor. Y a nivel casero, Jorge Río Cortés se ha llevado el premio por tercera vez.

Aplicación móvil para votar

El Concello puso en marcha una aplicación móvil llamada GastroBetanzos, para que los catadores no profesionales pudiesen dar su opinión sobre las tortillas de los locales participantes. Simplemente, escaneando un QR, los usuarios de la aplicación podían dejar su voto. Además, aquellos que dieron su parecer sobre al menos cinco de los establecimientos han entrado en el sorteo de cinco experiencias gastronómicas.