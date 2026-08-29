Dónde comer en A Coruña, según Enmanuel Reyes, medalla de oro de boxeo en los Juegos del Mediterráneo

Enmanuel Reyes tiene una nueva medalla al cuello. En este caso, el boxeador coruñés consiguió el oro en los Juegos del Mediterráneo 2026 que se están celebrando en Taranto, tras superar en la final al serbio Pizurica por unanimidad de los jueces.

Llegado a A Coruña tras nacer en Cuba en el año 1992, año de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, su palmarés refleja un bronce en el campeonato europeo celebrado en Erevan, Armenia, en 2022 y varios bronces, como los de los Juegos Europeos del 2023 de Polonia, los de los campeoanatos mundiales del 2021 en Belgrado, 2026 en Liverpool (WB) y Dubai (IBA) y los juegos olímpicos del 2024 celebrados en París.

Nacionalizado español en 2020, el boxeador comparte con Quincemil algunos de sus lugares favoritos para perderse en un día donde se pueda hacer un stop en plena vorágine de entrenamientos.

Dónde desayunar

Enmanuel Reyes, durante los Juegos Olímpicos. Reuters.

Su domicilio

Enmanuel tiene una rutita muy clara: tres comidas diarias. La primera debe realizarse en el domicilio. Salvo que esté en Madrid, que se toma la licencia de poder acudir a algún Brunch, el boxeador aplica la máxima de que el desayuno es la comida más importante del día y le da energía para afrontar el resto de la jornada.

Dónde comer

Imagen del exterior del local. Cedida.

Bellini Rooftop Restaurant & Bar: Av. Salvador de Madariaga, 9, 15008 A Coruña

No es mucho de salir a comer fuera, pero si la ocasión lo obliga, se queda con el Bellini Rooftop, situado o en plena avenida Salvador de Madariaga. "Es un lugar con buena comida, y para disfrutar de un buen ambiente. Sin duda, es donde mejor puedo despejarme y pasar un momento agradable", sentencia.

Dónde merendar

Enmanuel Reyes. Concello de A Coruña.

Su domicilio

Las tres comidas diarias se mantienen como un mandamiento. Su dieta le impide poder ser parte del debate de si Timón o Bonilla, en cuanto a churrerías, pero aún así, si confiesa que en algún momento ha habido regate al libro para poder hacer una pequeña escapada. Aún así, las exigencias de la competición que le marcan el peso de forma muy escrupulosa le obligan a que esos regates sean efímeros.

Dónde cenar

Leo Cao, de Divino Steak House Quincemil.

De vez en cuando, la agenda permite pequeños caprichos. Uno de ellos son las carnes del Divino, en la calle Ramón Cabanillas, en Culleredo. "Es el mejor restaurante de Galicia", sentencia Enmanuel, que se decanta por esas piezas especiales con el toque maestro del local, que va camino de entrar en el camino Michelin.