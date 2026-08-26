Una hamburguesa puede llevarte a Japón: el curioso sorteo de un local de A Coruña

Luis Urgelles, propietario de Patty's, con uno de los tickets para participar en el sorteo Quincemil

Comerse una hamburguesa en A Coruña puede terminar con un viaje a Japón. La hamburguesería Patty's, situada en Ramón y Cajal, ha puesto en marcha un curioso sorteo entre sus clientes cuyo premio será un viaje para dos personas al país nipón.

Detrás del establecimiento se encuentran Sibille Bastos y su marido, Luis Urgelles, junto a sus hijos David y Daniela. La familia abrió el local en las inmediaciones de la Fábrica de Tabacos, frente a la Churrería El Timón, con una propuesta que busca alejarse de las hamburguesas más convencionales. En su carta se encuentran creaciones de pulpo, sushi o langostino, entre otras.

Esa intención de hacer cosas diferentes está también detrás de su último sorteo. Antes de decidir el premio, fueron los propios clientes quienes escogieron el destino. "Estuvimos unos meses preguntándoles que, si ganaban un viaje, cuál sería su destino ideal. El país que tuviese más votos sería el viaje que íbamos a dar y, efectivamente, ganó Japón", explica Sibille.

La idea conecta, además, con una de las pasiones de la propietaria. Sibille es graduada en Turismo y reconoce que el mundo de los viajes siempre le ha interesado especialmente. "Siempre estamos tratando de hacer algo diferente", señala.

No es la primera vez que Patty's recurre a concursos o iniciativas especiales para sus clientes. El establecimiento ya organizó una acción coincidiendo con el ascenso del Deportivo y también puso en marcha una hamburguesa solidaria tras el terremoto de Venezuela, iniciativa que llevó al negocio a aplazar temporalmente los preparativos de este nuevo sorteo.

Un viaje para dos por Japón

El premio permitirá a dos personas viajar durante varios días por Japón y conocer, según adelanta Sibille, al menos diez lugares diferentes. El paquete contará con buena parte de los gastos incluidos y tendrá organizada gran parte de la ruta.

"Prácticamente es un todo incluido, salvo alguna cena", explica la responsable de Patty's. El viaje incluirá también diferentes visitas y desplazamientos previstos dentro del itinerario, además del seguro de viaje.

El concurso comenzó el pasado sábado 22 de agosto y permanecerá abierto hasta el 20 de diciembre. Un día después, el 21 de diciembre a las 15:30 horas, se realizará el sorteo en el propio establecimiento.

Para entrar en el sorteo, Patty's ha creado los denominados "combos Japón", disponibles a través del código QR del establecimiento. Las hamburguesas de la carta pueden pedirse en este formato, que incluye patatas, bebida y un postre inspirado también en el país: un mochi con helado, galletas y sirope.

Con cada combo, el cliente recibe un ticket que deberá completar con sus datos. Además, para que la participación sea válida deberá seguir a Patty's en Instagram o TikTok, dar 'me gusta' a la publicación del sorteo y etiquetar a tres personas.

"Estamos en modo Japón hasta que termine el viaje", bromea Sibille. Y es que la temática se extenderá durante los próximos meses a otras acciones y concursos que organizará el establecimiento.

El ganador se conocerá el 21 de diciembre mediante un sorteo presencial. Tras extraer uno de los tiques, el equipo comprobará que la persona seleccionada cumple los requisitos establecidos y se pondrá en contacto con ella por teléfono. Tendrá cinco minutos para responder a la llamada y, si no lo hace, se extraerá un nuevo tique para buscar otro ganador.

Patty's mantiene así hasta diciembre una iniciativa con la que traslada a su carta parte de la cultura gastronómica japonesa y que permitirá que dos de las personas que pasen estos meses por su local cambien A Coruña por Japón durante unos días.