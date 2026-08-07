El local de A Coruña donde desayunar, comer o cenar con vistas al mar y al paseo marítimo

Con vistas al paseo marítimo y al mar, La Marítima se ha convertido en uno de esos locales de A Coruña en los que es posible desayunar, comer, cenar o simplemente tomar algo disfrutando del entorno. Ubicado en en número 2 del Paseo Marítimo, en la zona de As Lagoas, el establecimiento abrió sus puertas en 2020 y ofrece una propuesta basada en la cocina casera, los menús del día y una amplia carta de raciones.

Detrás del proyecto están Tom Adrianus Maria Heskes e Ingrid Johanna Triviño Hernández, dos jóvenes emprendedores que hicieron realidad su idea después de que la pandemia retrasase la apertura del negocio. "Cogimos el local para reformarlo y justo llegó la pandemia, así que no pudimos abrir cuando teníamos previsto", recuerda Ingrid. Finalmente, La Marítima abrió sus puertas en 2020 con el objetivo de ofrecer un espacio en el que disfrutar tanto de la gastronomía como de las vistas.

El establecimiento abre todos los días. De lunes a viernes lo hace de 09:00 a 00:00 horas, mientras que los sábados y domingos abre de 10:00 a 00:00 horas. La cocina permanece abierta de 13:00 a 15:45 y de 20:00 a 22:45 horas.

Menús todos los días y desayunos para empezar la jornada

La oferta comienza desde primera hora con desayunos que incluyen bollería, churros, tostadas y propuestas más completas como la tosta de aceite con tomate y jamón, acompañada de tres tortitas americanas y tortilla de patatas. A partir de las 10:00 horas también preparan otras opciones como la tosta de queso crema, jamón serrano y nueces, la de guacamole con huevo poché y crujiente de jamón, tortilla francesa o yogur con fruta y muesli.

Uno de los principales reclamos del local son sus menús del día, disponibles tanto entre semana como los fines de semana. El menú completo cuesta 14 euros de lunes a viernes y 19,50 euros los sábados y domingos, mientras que el plato único tiene un precio de 12 y 17 euros, respectivamente. Todos incluyen una bebida y café o postre.

"Tenemos mucho movimiento de menús. Trabajamos con pescado de lonja todos los días y es donde más innovamos, incorporando platos inspirados en la cocina de Perú, Colombia o Marruecos. Tenemos un equipo bastante internacional y aprovechamos esa riqueza gastronómica", explica Ingrid.

Según detalla, el establecimiento sirve una media de 40 menús diarios, aunque esa cifra aumenta durante los meses de verano gracias a la mayor afluencia de clientes.

Además de los menús, La Marítima cuenta con una amplia carta de tapas, medias raciones y raciones. Entre ellas destacan la ensaladilla casera, las croquetas de jamón ibérico, espinacas o boletus, las empanadillas con guacamole y pico de gallo al estilo colombiano, el pulpo á feira, las costillas de cerdo, las carrilleras de ternera, ensaladas, pizzas y diferentes hamburguesas.

Entre los platos que más éxito tienen figuran los calamares y las empanadillas al estilo colombiano, aunque Ingrid asegura que el lomo de cerdo al estilo tasca es el plato estrella de la casa.

La oferta se completa con postres caseros y un detalle que muchos clientes ya esperan cada mañana. "Con cada café, hasta agotar existencias, regalamos un trozo de bizcocho casero que horneamos todos los días", añade.

Una ubicación privilegiada

Para Ingrid, una de las claves del funcionamiento del negocio está tanto en el equipo como en el lugar donde se encuentra. "Casi somos los mismos desde que abrimos. No tenemos una rotación continua de personal y eso hace que el ambiente sea mucho más acogedor", explica.

A ello se suma una ubicación que marca la diferencia: "El sitio donde está ubicado el local es lo mejor. Intentamos sacarle el máximo partido porque es un lugar privilegiado". Un enclave que permite disfrutar de desayunos frente al mar, de un menú del día con vistas al paseo marítimo o de una cena mientras cae el sol sobre la costa coruñesa.