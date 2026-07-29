Carnivale Burger abre local en María Pita , en A Coruña: dónde está, qué cambia y qué novedades trae

La marca traslada su histórico local de Orillamar al corazón de A Coruña con una imagen renovada, una carta ampliada y el objetivo de convertirse en uno de los planes gastronómicos del verano

Carnivale Burger abre una nueva etapa en A Coruña con la inauguración de su nuevo restaurante en la calle Capitán Troncoso, 10, junto a María Pita. La marca traslada su primer establecimiento de Orillamar a una ubicación más céntrica y representativa, apostando por una renovación integral de su imagen y de la experiencia que ofrece a sus clientes.

Este cambio no supone un aumento del número de locales, sino una evolución de un proyecto con una trayectoria consolidada en la ciudad. Carnivale Burger, una de las primeras hamburgueserías gourmet de A Coruña, ha contribuido desde sus inicios a la consolidación de este tipo de propuesta gastronómica en la ciudad y, con el paso de los años, se ha convertido en una de las marcas de hamburguesas más reconocidas de Galicia.

Actualmente, la marca mantiene tres establecimientos: dos en A Coruña, el nuevo local de María Pita y el de Ramón y Cajal, y uno en Culleredo, consolidando así su presencia en el área metropolitana tras varios años de crecimiento.

El nuevo establecimiento apuesta por un espacio completamente renovado, con un diseño más moderno y una distribución pensada para que la experiencia resulte más cómoda y acogedora. El cambio de imagen acompaña también la evolución gastronómica de la marca, que busca ofrecer mucho más que una hamburguesa.

Coincidiendo con esta nueva etapa, Carnivale Burger también estrena novedades en su carta. La hamburguesería incorpora nuevos entrantes, amplía su selección de hamburguesas, presenta salsas y recetas propias y refuerza su oferta de bebidas, ofreciendo más opciones para quienes buscan descubrir nuevos sabores o volver a disfrutar de sus clásicos con un aire renovado.

La trayectoria de la marca también ha estado marcada por su participación en The Champions Burger, donde ha sido elegida como hamburguesería favorita local en todas las ediciones celebradas en A Coruña y Vigo. Además, Carnivale Burger ha representado a Galicia en distintas ciudades de España dentro de este campeonato, llevando su propuesta gastronómica más allá de la comunidad y consolidando su reconocimiento a nivel nacional.

La nueva ubicación, situada a apenas un minuto a pie del Ayuntamiento, convierte además al restaurante en un punto de encuentro en pleno corazón de la ciudad, ideal para disfrutar de una comida, una cena o una reunión con amigos durante los meses de verano.

Con esta apertura, Carnivale Burger reafirma su apuesta por seguir creciendo en A Coruña a través de una propuesta que combina producto, diseño y ambiente.

Una evolución que mantiene la esencia de la marca, pero que invita tanto a quienes ya la conocen como a quienes todavía no la han probado a descubrir una experiencia completamente renovada.