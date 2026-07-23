Una plataforma creada en A Coruña busca camareros disponibles mediante audios de WhatsApp

Encontrar a un camarero para cubrir una baja de última hora o reforzar un turno con mucha demanda es el objetivo de Rapitalento, una plataforma tecnológica desarrollada en A Coruña que conecta a establecimientos con profesionales disponibles en su entorno.

La herramienta lleva alrededor de un mes operativa y ya funciona en A Coruña, Arteixo, Culleredo y Oleiros, además de en núcleos como O Burgo, Santa Cristina, Santa Cruz y Perillo. El proyecto está impulsado por los ingenieros informáticos Julio César Ocampo, residente en A Coruña, y Juan Carlos Olano, especialista en inteligencia artificial afincado en Estados Unidos.

Rapitalento nace para dar respuesta a uno de los principales problemas de la hostelería: la dificultad para encontrar personal, especialmente cuando se producen bajas inesperadas, aumentos puntuales de trabajo o necesidades de contratación urgente.

Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, la hostelería concentra el 13,37% de las vacantes de difícil cobertura en España. Entre los perfiles más demandados se encuentran camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, personal de barra, jefes de cocina y encargados de sala.

Una solicitud mediante un mensaje de voz

El funcionamiento de la plataforma busca agilizar el proceso. El responsable del establecimiento puede indicar el perfil que necesita, el horario, la fecha, el municipio o los idiomas requeridos desde el portal de Rapitalento o mediante un audio enviado por WhatsApp.

La inteligencia artificial interpreta la solicitud y muestra a los profesionales disponibles que cumplen con las condiciones indicadas. El hostelero puede enviarles una invitación y el trabajador decide si acepta o rechaza la propuesta.

La contratación se formaliza directamente entre ambas partes, sin que la plataforma actúe como intermediaria. Tras finalizar el servicio, el local y el profesional pueden valorarse mutuamente mediante un sistema de puntuación que servirá como referencia para futuras contrataciones.

El registro y el uso de Rapitalento son gratuitos para los trabajadores, mientras que los establecimientos acceden al servicio mediante una suscripción mensual o trimestral.

Una idea surgida en la hostelería coruñesa

El origen del proyecto está en la experiencia de Julio César Ocampo con responsables de establecimientos de la Calle Real y la Marina. Las dificultades para encontrar sustitutos ante bajas de última hora y la elevada rotación de personal le llevaron a plantear una herramienta que permitiese localizar trabajadores disponibles de forma rápida.

Durante la fase de pruebas participaron locales de A Coruña como La Conquista y Chifan, además de distintos profesionales de la hostelería que ayudaron a definir los perfiles incluidos en la plataforma.

Tras comenzar su actividad en el área coruñesa, los impulsores de Rapitalento prevén extender el servicio progresivamente al resto de Galicia y, más adelante, a otras comunidades autónomas.