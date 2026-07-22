Un nuevo local de brunch y tardeo abrirá en la Marina de A Coruña junto al Teatro Rosalía

El bajo que hasta hace poco ocupaba Kamado Asian Food, en la Marina de A Coruña y junto al Teatro Rosalía de Castro, ya tiene nuevo inquilino. Se trata de Pangea, un establecimiento especializado en brunch que inaugurará próximamente su segundo local tras el éxito cosechado con su primera apertura en León.

Desde la empresa confirman que actualmente se encuentran “inmersos en la reforma” del establecimiento y que, por el momento, todavía no disponen de una “fecha de apertura cerrada”. No obstante, esperan poder concretarla pronto, a medida que avancen los trabajos.

La llegada de Pangea supondrá la incorporación de una nueva propuesta gastronómica a una de las zonas con mayor concentración de establecimientos hosteleros de la ciudad.

El bajo llevaba vacío desde el cierre de Kamado Asian Food y vuelve ahora a tener actividad en un entorno donde la elevada rotación de negocios ha estado marcada en los últimos años por el alto coste de los alquileres y la estacionalidad de la afluencia de clientes.

Un concepto cada vez más popular

Aunque la compañía aún no ha detallado cuál será exactamente la carta del nuevo establecimiento coruñés, todo apunta a que seguirá una línea similar a la del local que abrió hace unos meses en León.

Allí, la oferta gira alrededor de los desayunos, el brunch y el tardeo, con propuestas que van desde los cafés y las tostadas hasta platos como los huevos benedictinos sobre brioche, además de bebidas como el pistachio latte y una amplia variedad de muffins y cookies de distintos sabores.

La apertura permitirá ampliar la oferta de brunch en A Coruña, un segmento que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento en la ciudad con la llegada de nuevos conceptos especializados.

El desembarco de Pangea llega en un momento en el que la Marina continúa renovando parte de su oferta hostelera. A pesar de seguir siendo uno de los enclaves más emblemáticos de A Coruña, varios empresarios del sector han señalado en reiteradas ocasiones las dificultades para mantener la actividad en esta zona debido al elevado precio de los alquileres y a una demanda muy condicionada por la meteorología y la temporada turística.