El menú del día por 14 euros con bacalao al horno, codillo, rabo de vaca y postre a pocos minutos de A Coruña

Juan Carlos lleva dedicándose a la hostelería desde los dieciocho años. La vida le llevó a trabajar quince años como maitre en una importante cadena hotelera de Tenerife, pero, como él mismo reconoce, “ya se sabe qué pasa con los gallegos, que siempre queremos volver”.

Y así fue. Regresó a Galicia y consiguió trabajo en la cafetería del Materno de A Coruña. Allí pasó otros quince años. Entonces tomó una decisión: buscar un negocio para regentarlo junto a su mujer y su hijo y empezar a trabajar por su cuenta. Y apareció Casa Pepito.

“Había oído hablar mucho de Casa Pepito, pero nunca había venido a comer aquí. Es más, cuando vine a ver el restaurante para hacerme con él, fue la primera vez en mi vida que pisé San Tirso”, nos cuenta Juan Carlos, que adquirió esta mítica casa de comidas de la zona hace ocho años, pero siempre tuvo claro que quería mantener la esencia del lugar. “Ni le quisimos cambiar el nombre ni la cocina que se hacía... Es una referencia en la zona y quisimos mantener la tradición”, asegura.

Un menú del día por 14 euros de mucho nivel

De lunes a viernes, en Casa Pepito se trabaja sobre todo el menú del día, y no es para menos. Se llena a diario. ¿La razón? Un menú económico, pero con muchas opciones y de gran calidad. Siempre hay dos primeros fríos, uno caliente y un plato de cuchara. De segundo, cinco propuestas entre las que nunca faltan un pescado y una carne. Y, por supuesto, postres caseros como milhojas, torrijas, tartas o flanes, que van incluidos en el menú junto con el café.

Salvo los lunes, en Casa Pepito hay un plato especial en el menú cada día. Los martes, bacalao a la cazuela estilo Pepito, que está espectacular. Elaborado en una cazuela de barro, el bacalao se fríe y después se hornea con patata panadera y una salsa de verduras. Los miércoles, un suculento y sabroso rabo de vaca estofado; los jueves, un abundante codillo de cerdo al horno; y los viernes, croca a la plancha durante el verano y, en invierno, cocido.

Además, en Casa Pepito es famoso su jarrete asado, los callos, el rape… y unas buenas carnes que se trabajan especialmente en fin de semana.

“Este año, por primera vez en los ocho años que llevamos con el restaurante, hemos podido librar algún día”, suspira Juan Carlos. Y es que este restaurante familiar de San Tirso puede servir fácilmente ciento cincuenta comidas al día, algo que habla por sí solo de que las cosas se están haciendo bien.