La terraza en un hotel 5 estrellas junto al mar ideal para este verano: música en directo y sin reserva previa

Si buscas un plan diferente para este verano en A Coruña, el hotel NH Collection A Coruña Finisterre ha reabierto su terraza para todas aquellas personas que quieran disfrutar de una agradable tarde en pleno centro de la ciudad.

A un paso de la plaza de María Pita y en el paseo de O Parrote, junto a la recién inaugurada zona de baño, este espacio es perfecto para tomar una cerveza bien fría o un refresco sin necesidad de reservar previamente.

La terraza secreta en un hotel 5 estrellas

Con vistas al mar y un ambiente relajado, la terraza del hotel 5 estrellas, donde se han alojado numerosas celebridades, se presenta como una de las propuestas más atractivas de A Coruña para combatir el calor sin salir del centro.

"Este verano, la terraza de NH Collection A Coruña Finisterre vuelve a abrir sus puertas. Un espacio para disfrutar de las tardes con calma, tomar algo frente a la ciudad y contemplar A Coruña desde una perspectiva privilegiada", anunciaban hace unos días en sus redes sociales.

Este espacio al aire libre, pero protegido por sombrillas, permanecerá abierto toda la temporada estival, en horario de 18:00 a 23:00 horas. Además, los domingos cuenta con música en directo para acompañar la puesta de sol y alargar un poco más la tarde.

"Es un lugar ideal para disfrutar de unas tapas y cócteles", prometen desde el hotel.

No hace falta reserva previa

La noticia, que conocimos hace apenas unos días, ha despertado un gran interés entre los vecinos de la ciudad.

De hecho, uno de los comentarios más repetidos en redes sociales era si es necesario reservar para acceder a la terraza. Desde el propio hotel aclararon que no hace falta.

De esta forma, la terraza está abierta tanto a los huéspedes del NH Collection A Coruña Finisterre como al público en general. El espacio cuenta con mesas altas y bajas, distribuidas bajo sombrillas que proporcionan sombra durante los días de más calor.

Y para cerrar la tarde, el restaurante Novo, dentro del propio complejo hotelero, ofrece unas vistas increíbles del mar y el puerto, y una carta de temporada con los mejores productos de la zona.

"Sus platos elaborados con gran esmero brindan una selección de sabrosas especialidades y combinaciones". El restaurante también está abierto para almuerzos.