Abre en A Coruña La Barra, el nuevo espacio dentro de A Mundiña que conecta la Marina con la calle Real

A Mundiña inaugura el próximo 2 de julio a las 20:00 horas La Barra de A Mundiña, un nuevo espacio gastronómico que conecta dos puntos emblemáticos de la ciudad, la Marina y la Calle Real, e incorpora una terraza pensada como punto de encuentro urbano. La propuesta amplía el restaurante, trasladando su filosofía de producto y servicio a un formato más accesible y espontáneo.

Durante años, A Mundiña ha construido su posicionamiento sobre cuatro pilares: la excelencia del producto, una cocina honesta y reconocible, un servicio profesional y una experiencia gastronómica de calidad. La Barra mantiene intactos estos estándares y los traslada a un ritmo distinto, adaptado a las distintas formas de cómo se vive hoy la gastronomía.

"A Mundiña amplía su propuesta", que responde a una transformación evidente en los hábitos de consumo: cada vez más clientes buscan experiencias de calidad que no requieran convertirse en una ocasión formal. La Barra ofrece esa alternativa, sin que ello suponga renunciar a nada de lo que ha hecho de A Mundiña una referencia.

Un proyecto con dimensión urbana

La ubicación de La Barra, comunicando la Marina y la Calle Real, junto con la incorporación de una terraza, permite conformar una oferta que va más allá de lo gastronómico. El nuevo espacio se integra en el día a día de residentes y visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro abierto en una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad.

La apertura se concibe como una ampliación gastronómica donde los asistentes podrán recorrer el espacio, conocer la propuesta diseñada específicamente para el nuevo concepto y degustar platos y vinos representativos de esta nueva etapa.

La Barra de A Mundiña se enmarca en la trayectoria del Grupo Amicalia, que con esta iniciativa refuerza su capacidad de adaptarse a las tendencias de consumo sin perder su identidad. A Mundiña sigue siendo la misma referencia gastronómica de siempre. A partir del 2 de julio, ofrece además una nueva forma de disfrutarla.