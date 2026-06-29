A Coruña tiene nuevo kebab favorito y dónde comerlo: cerdo o pollo de corral, mayonesa de trufa y lechuga

El kebab es una de las comidas rápidas favoritas de muchos por su sabor y precio. De hecho, A Coruña consolidó así su pasión por este plato originario de Oriente Medio con la celebración del primer Campeonato de Kebab de España.

El centro comercial Marineda City acogió hasta ayer, domingo 28 de junio, este original evento gastronómico, y ya se conoce cuál ha sido la propuesta elegida por el público coruñés como su favorita.

Mayonesa de trufa, el ingrediente estrella del kebab ganador

Los coruñeses que han participado y han probado las diferentes propuestas gastronómicas del Campeonato de Kebab de España ya tienen su veredicto: para el público de la ciudad el mejor kebab es el 'Real Trufado', del establecimiento cordobés Real Kebab.

"El toque de trufa parece haber sido de nuevo un factor decisivo para las miles de personas que han pasado durante 12 días por The Market Kebab, en la plaza exterior de Marineda City", señala la propia organización en un comunicado.

El ganador en A Coruña repite triunfo después de conseguir la victoria hace unas semanas en el estreno del evento en Valencia.

Se trata de un kebab de autor con una equilibrada combinación de sabores compuesto por una torta de trigo de 30 centímetros rellena de cerdo o pollo de corral, acompañada de lechuga, tomate y cebolla, y rematada con mayonesa de trufa y mermelada de beicon.

Otras dos creaciones exitosas

Repite segundo puesto el 'Wagyu Dönner', de los canarios Kebab Gallery, una de las propuestas más innovadoras del certamen. Compitieron por el voto del público con su pan libanés, pollo marinado, salsa de yogur, mayonesa de kimchi, cebolla encurtida, kikos crujientes y queso pecorino.

En último lugar, y no por ello menos importante, el top 3 ha sido para 'Keboom', una creación de los valencianos Grito con una reinterpretación del kebab que ha funcionado por su sabor intenso y contraste de ingredientes.

La receta combina pan de rollo, carne de pollo macerado, queso pecorino italiano, beicon crujiente, lechuga, salsas especiales Kempape y Grito y el "toque gamberro" de los famosos snacks ¡Boom! Tijuana de Grefusa.

"Un kebab contundente que ha completado el podio coruñés y se cuela en la clasificación final".

Tras el éxito en A Coruña, The Kebab Market seguirá recorriendo el país en busca del mejor kebab de España.