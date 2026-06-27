Abre en Riazor Ruta 76, un local que trae a A Coruña un bagel bar inspirado en los diners americanos

A Coruña sumará un nuevo concepto gastronómico a partir del próximo 1 de julio con la apertura de Ruta 76, un espacio situado en la zona de Riazor que apuesta por la cocina inspirada en los clásicos diners estadounidenses. El proyecto aterriza en la ciudad con el bagel como producto estrella y una propuesta de restauración informal.

El establecimiento se presenta como un bagel bar especializado, con el objetivo de introducir en la oferta local un producto aún poco habitual en la ciudad, pero muy extendido en grandes capitales internacionales como Nueva York o Londres. La idea es ofrecer un formato versátil, pensado para cualquier momento del día.

Ruta 76 se inspira en la estética y la cultura de las históricas rutas de carretera de Estados Unidos, con referencias visuales a los diners clásicos, ambientes retro y una identidad vinculada a los viajes por carretera. El local busca trasladar ese imaginario a pleno centro de A Coruña.

La carta estará centrada en distintas elaboraciones de bagel, con combinaciones como salmón ahumado y queso crema, bacon con huevo o propuestas con queso y mermeladas de pimientos, junto a una selección de recetas que mezclan tradición americana y toques contemporáneos.

Además del bagel como protagonista, el espacio ofrecerá hamburguesas de ternera, perritos calientes, ensaladas, patatas y batidos, reforzando una experiencia gastronómica completa al estilo de las cafeterías de carretera de mediados del siglo XX.

Antes de su apertura al público, prevista para el 1 de julio, el local celebrará una presentación previa con creadores de contenido, con el objetivo de dar a conocer el proyecto y su concepto antes de su puesta en marcha oficial en la ciudad.