Así es el restaurante cerca de A Coruña que combina piscina, bosque y cocina a la brasa

Con el embalse de Breche al fondo, rodeado de bosque, piscina, zonas verdes y un pequeño camino sin asfaltar, el restaurante que visitamos hoy es un auténtico planazo para una celebración con familia o amigos. Porque, además de disfrutar de un entorno privilegiado al aire libre, en Brasa de Breche se come muy bien. Y eso cuenta.

“Iniciamos este proyecto en junio de 2022 y la verdad es que no hemos dejado de crecer”, nos cuenta Ángel Varela, uno de los propietarios del complejo. Además del restaurante, las instalaciones cuentan con amplias zonas verdes, pista de vóley playa y una piscina con un pequeño bar donde, además de bebidas, sirven hamburguesas y sándwiches. “Muchas familias vienen aquí y, mientras los padres comen en Brasa de Breche, los hijos disfrutan en la piscina con una buena hamburguesa. Y todos felices”, nos explica.

Junto a los grupos y parejas que acuden a comer al restaurante, encontramos también muchos peregrinos que recorren la etapa Betanzos–Hospital de Bruma. Paran a descansar y a reponer fuerzas después de una larga caminata. “Me quedaría aquí todo el día, pero tengo que irme para llegar al albergue”, nos dice, con una sonrisa de oreja a oreja, Emily, que ha venido desde Toulouse para hacer el Camino junto a su marido y sus dos hijas.

Arroz en Brasa de Breche

Una carta donde el fuego marca el camino

Aquí manda la brasa. Muchas de las elaboraciones que llegan a la mesa pasan en algún momento de su preparación por la parrilla instalada en la cocina. “El fuego es el motor”, nos dice Raimon, jefe de cocina del restaurante. Por ejemplo, los cogollos de lechuga, que se preparan con una vinagreta elaborada con alcaparras, pepinillos, boquerones y anchoas, reciben un toque de brasa que les aporta un intenso sabor ahumado y una textura crujiente. Después pasan por el horno para fundir un queso galmesano que remata el plato. O las volandeiras, que también se cocinan a la brasa y se acompañan de una salsa de algas elaborada con productos de Porto-Muíños.

En su carta siempre encontrarás carnes y pescado fresco. En el apartado de pescados, principalmente lubina, rodaballo o bacalao; y en el de carnes, cortes como picaña, entraña o vaca gallega. Todo ello acompañado de vegetales de temporada, siempre con protagonismo para el producto de kilómetro cero, una filosofía que encaja con el entorno natural que rodea al restaurante.

Desde hace dos años han incorporado los arroces a la carta. Arroz negro, de marisco, de lomo alto de rubia gallega… No son arroces puramente caldosos ni tampoco secos, sino que se sitúan en un interesante punto intermedio entre ambos estilos. “Yo soy muy arrocero, me gusta mucho ir de vez en cuando a Alicante a comer arroz, y mi favorito es el arroz de buey de Francia, que se sirve tipo arroz del senyoret”, nos confiesa Ángel.

Hay que dejar un hueco para el postre, porque todos son caseros. Tienen tarta de queso, flan de Nutella y otras propuestas que merecen la pena, pero su creación más conocida es el Cremoso a Feira. Se trata de una combinación de chocolate amargo, pimentón, sal y aceite de oliva, un homenaje al pulpo á feira que juega con el contraste entre lo dulce y lo salado. Un postre original, diferente y muy representativo de la personalidad del restaurante.

Ángel nos confirma que están trabajando en la apertura de un nuevo local, manteniendo la esencia de Brasa de Breche, pero en un entorno más urbano y accesible, ya que desplazarse hasta la ubicación actual no siempre resulta sencillo.

Mientras tanto, Brasa de Breche sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: buena cocina a la brasa en un entorno privilegiado, donde la naturaleza y la gastronomía forman una combinación difícil de igualar. Un último apunte: no dejes de pedir que te enseñen las dos sillas firmadas por Fran y Bebeto, el particular hall of fame del restaurante. Un pequeño detalle que resume bien el espíritu cercano y desenfadado del restaurante.