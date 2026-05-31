La fiebre asiática invade la gastronomía de A Coruña: "La gente busca sabores diferentes"

A Coruña lleva años viviendo un constante movimiento hostelero. Mientras algunos negocios bajan la persiana, otros nuevos abren casi cada semana. Pero entre todas las tendencias gastronómicas hay una que destaca especialmente: el crecimiento imparable de los restaurantes asiáticos.

La ciudad suma cada vez más propuestas vinculadas a cocinas de países como Japón, China, Corea, Tailandia o Vietnam, desde grandes bufés libres hasta pequeños locales especializados en street food o tapas japonesas.

Aunque la sensación de crecimiento parece reciente, la cocina asiática lleva décadas formando parte de la oferta gastronómica de la ciudad.

De los clásicos de la ciudad a los nuevos conceptos

Uno de los grandes referentes históricos es el Restaurante Town, considerado uno de los primeros restaurantes chinos de A Coruña. Situado en la avenida de Finisterre, abrió sus puertas en 1987 de la mano de la señora Lin y se convirtió en una referencia de la cocina cantonesa en la ciudad. Desde entonces, el local ha pasado por varias reformas y actualmente continúa siendo uno de los clásicos de la hostelería coruñesa.

Otro nombre imprescindible es Simbo, en Cuatro Caminos, conocido por su cocina asiática tradicional y por sus menús asequibles durante la semana.

Pero el fenómeno actual va mucho más allá de los restaurantes chinos tradicionales que durante años dominaron este tipo de cocina en España. Ahora la oferta se ha diversificado enormemente y mezcla conceptos muy distintos entre sí.

Uno de los ejemplos más claros es Sushi Utopía, un gran bufé libre asiático situado en Matogrande y con casi 500 metros cuadrados de superficie. El local apuesta por una fórmula de buffet con precios diferenciados según horario y día de la semana.

También destacan propuestas más modernas como Soy Sushi, abierto a finales de 2024 en la calle Galera y especializado en sushi a la carta. Pertenece además al mismo grupo empresarial que Totoro Sushi, ubicado en Marineda City.

Sushi deTotoro Sushi Quincemil

Cocina coreana, street food y recetas adaptadas

En San Andrés, KohLanta abrió sus puertas en 2017 tras un viaje de Gonzalo Somoza por el sudeste asiático. "Escuchar el bullicio de sus calles, probar la auténtica comida callejera y descubrir aquellos sabores me hizo entender la gastronomía de otra manera", recuerda. Aquella experiencia acabaría convirtiéndose en un proyecto que hoy suma casi una década de trayectoria en la ciudad.

Entre los platos más demandados del local destacan el Pad Thai, el Nasi Goreng y los baos artesanales, que se han convertido en una de las señas de identidad de KohLanta.

Laowai, situado en la calle de la Franja, apuesta por una propuesta que mezcla recetas de distintas zonas de Asia adaptadas "al paladar gallego". Su carta reúne platos chinos, tailandeses, filipinos o coreanos y combina opciones picantes con otras más suaves.

Detrás del proyecto están Víctor Hugo Gallardo y Eloy Contreras, también responsables de Moshi Moshi. "Es la cocina que mejor se nos da, la que hemos estudiado. Mi socio se ha encargado de darle mucha forma y mucha cabeza. Hemos aprendido muchísimo y viajado un montón para hacer las cosas bien. Eloy estudió mcuho y yo comí mucho", explica Gallardo entre risas.

En Riego de Agua, Moshi Moshi abrió antes del verano de 2025 apostando por un concepto completamente distinto al de Laowai. Mientras uno busca recrear el caos y el ambiente de la comida callejera asiática, el otro apuesta por la tranquilidad japonesa.

"Laowai está enfocado más a la calle, a la Tailandia abarrotada de puestos callejeros, con ruido, música y mucho movimiento. Moshi Moshi, en cambio, es completamente japonés: paz, tranquilidad y un ambiente mucho más silencioso", resume.

Ambos locales comparten además una filosofía muy concreta: utilizar producto gallego en recetas asiáticas. "Prácticamente toda la materia prima es gallega y estamos muy orgullosos de eso. Usamos vaca gallega, un obrador de A Coruña nos hace el pan y hasta los copos de bonito son de una empresa de Vigo. Intentamos ser fieles a la receta original, pero introduciendo A Coruña y Galicia en los platos. El sabor así es mucho más rico", explica.

Entre los platos que mejor funcionan en Laowai destacan el pad thai, el Massaman -con fideos Maruchan, pollo, curry Massaman, cacahuetes y cebolla frita- o las gyozas. En Moshi Moshi triunfan especialmente los sandos, los donburi o los tomorokoshi.

Ramen de Kohlanta @wedokohlanta

Más reciente todavía es PPANG, el local de sándwiches coreanos que abrió en Marineda City el pasado 25 de abril. El negocio apuesta por el formato take away y delivery inspirado en el street food coreano y nace de la mano de Ana Quintela y Adrián Pazó, emprendedores gallegos con experiencia previa en restauración gracias a Koa Poke. "Es un proyecto arriesgado e innovador, algo que aquí no existía", explica Adrián Pazó.

La idea comenzó a tomar forma el pasado verano, cuando ambos probaron el concepto en formato food truck en la playa de Patos, en Nigrán. Aunque aquella experiencia apenas duró un mes por distintos imprevistos, les sirvió para comprobar el interés del público.

PPANG cuenta con una carta de siete sándwiches coreanos, además de entrantes y postres, mezclando sabores asiáticos con algunos guiños occidentales.

La puesta en escena del local conectó además con el auge global de la cultura coreana, cada vez más presente entre el público joven. Una influencia que ya no solo se refleja en la música o la moda, sino también en la gastronomía. "Corea está marcando mucho más que estética, ahora mismo también está marcando lo que se come", afirma Adrián Pazó.

Uno de los sándwiches coreanos de PPANG.jpeg Quincemil

Un fenómeno que no deja de crecer

La proliferación de este tipo de locales responde a varios factores: el creciente interés por la gastronomía internacional, el auge de las redes sociales, la influencia cultural asiática y la búsqueda de propuestas diferentes por parte del público más joven.

Para Gonzalo Somoza, el crecimiento de este tipo de negocios responde también a la evolución del propio consumidor. "Cuando abrimos en 2017, la cocina asiática interesaba sobre todo a viajeros y personas muy curiosas. Hoy ya forma parte de la oferta gastronómica habitual de la ciudad", explica.

Además, Somoza considera que el público coruñés cada vez busca experiencias más completas. "La gente viaja más, tiene más referencias internacionales y busca sabores nuevos cuando sale a comer. Además, el coruñés es muy disfrutón y la cocina asiática encaja muy bien con esa forma de entender la gastronomía", afirma.

Una opinión similar comparte Víctor Hugo Gallardo. "La gente de A Coruña viaja muchísimo y eso hace que cada vez haya más interés por este tipo de cocina. Muchos clientes nos dicen que probaron ese plato en Indonesia o en Kuala Lumpur y después buscan aquí esos mismos sabores", señala.

El hostelero cree además que la cocina asiática seguirá creciendo en la ciudad, aunque de una forma muy distinta a la de hace años. "Van a seguir abriendo locales asiáticos, pero ahora todo está mucho más especializado y más cuidado. Da muchísimo juego porque no solo es gastronomía, también es cultura", concluye Gallardo.

Desde KohLanta coinciden con esa visión. "El reto ya no está solo en ofrecer cocina asiática, sino en construir proyectos con personalidad propia y capaces de generar un vínculo real con el cliente", concluye Somoza.