Abre en A Coruña Bocca, un nuevo local que ofrece auténtico comida de Nápoles

A Coruña sumará próximamente un nuevo concepto gastronómico italiano. Se trata de Bocca, un proyecto impulsado por Luca Campanile, italiano nacido en Nápoles, que abrirá en el número 136 de la calle Juan Flórez con una propuesta centrada en el auténtico saltimbocca napolitano.

Tras años viajando entre Madrid y A Coruña, Luca asegura que acabó enamorándose de la ciudad herculina. "Poco a poco empecé a enamorarme de la ciudad, del ambiente, del mar y de la forma de vivir aquí", explica.

Ese vínculo con A Coruña fue precisamente lo que le llevó a apostar por abrir aquí su nuevo proyecto gastronómico. "Queremos traer algo diferente a A Coruña, una experiencia italiana moderna, cercana y con mucha personalidad", señala.

Una forma diferente de entender la pizza

La propuesta de Bocca gira alrededor del saltimbocca napolitano, elaborado con la misma masa de la pizza tradicional, pero concebido como un producto pensado para comer de otra manera. "Es una visión diferente de ver la pizza", resume Luca. El local apostará exclusivamente por este producto y contará con nueve variedades saladas, además de cuatro opciones dulces y una edición limitada que cambiará cada 15 días.

Entre las combinaciones más llamativas destaca la Pistacchio, elaborada con mortadela, stracciatella, pesto de pistacho y granella. También habrá opciones como Carbonara, con crema carbonara, guanciale, pecorino y parmesano; Tartufo, con mortadela tartufata, mozzarella, crema de trufa, champiñones y nueces; o Mar, con atún, crema de aguacate, mozzarella, rúcula y tomate seco.

Además, los clientes podrán personalizar sus propias combinaciones.

En el apartado dulce, Bocca ofrecerá versiones con Nutella, pistacho, dulce de leche y Lotus.

Ingredientes llegados directamente desde Italia

Uno de los pilares del proyecto será la autenticidad de sus productos. Luca asegura que todos los ingredientes llegarán directamente desde Italia. "Cada semana recibiremos producto fresco desde Italia", afirma.

Más allá de la comida, Bocca quiere diferenciarse por la experiencia que rodeará al cliente. "Aquí lo importante es vivir Bocca", explica Luca, que define el proyecto como un espacio pensado para transmitir cercanía, calor y personalidad.

Un concepto pensado para disfrutar en cualquier lugar

El proyecto está muy ligado además a la idea de movimiento y libertad. Luca defiende que el saltimbocca permite disfrutar de la comida de una forma distinta a la pizza tradicional.

"La pizza se enfría rápido y cambia mucho. El saltimbocca no. Puedes cogerlo e irte a la playa, al paseo o incluso hacer el Camino de Santiago con él", comenta entre risas.

Aunque todavía no hay una fecha concreta de apertura, el equipo espera abrir sus puertas durante este mes de mayo. Mientras tanto, el proyecto ya ha despertado una enorme expectación en redes sociales. "Sinceramente, nos sorprendió muchísimo la respuesta de la gente y la cantidad de mensajes preguntando cuándo abrimos", reconoce Luca.

Precisamente las redes sociales forman una parte importante de la identidad de la marca, que incluso ha adoptado el concepto de "Cotilla" como parte de su personalidad.