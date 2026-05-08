Abre en la avenida de la Concordia de A Coruña A Boa Vida: nuevo gastrobar en Os Castros

Después de triunfar en A Illa de Arousa y expandirse por distintos puntos de Galicia con gastrobares, chiringuitos y food trucks, A Boa Vida da ahora el salto a A Coruña. El nuevo local abre este viernes en el número 50 de la avenida de la Concordia, en el barrio de Os Castros.

Detrás del proyecto está José Luis Falcón, impulsor de una marca gastronómica que nació hace años casi de forma improvisada junto al mar. "Empezamos con un chiringuito de playa en la Illa de Arousa y la verdad es que fue bien", recuerda. Aquel primer negocio acabó convirtiéndose en uno de los locales más conocidos del verano arousano y logró incluso un Solete de la Guía Repsol.

"De ahí montamos un local para todo el año, un gastrobar", explica Falcón. El crecimiento continuó después con un nuevo chiringuito en Broña, en Serra de Outes, y posteriormente con food trucks que llevaron el sello de A Boa Vida a distintos eventos de Galicia y España.

El regreso a A Coruña

La apertura en la ciudad tiene además un componente personal para el propietario. "Viví más de media vida en A Coruña", cuenta. Según explica, la oportunidad surgió cuando le ofrecieron el local de Os Castros. "Me lo ofrecieron y dije que sí, para adelante", afirma entre risas.

El nuevo establecimiento mantiene prácticamente la misma estética y filosofía que el local de A Illa de Arousa. "Es una copia del que tenemos en A Illa, tanto en carta como en imagen", señala.

Detalle del interior de A Boa Vida

Una carta de cocina tradicional

La propuesta gastronómica combina cocina tradicional con algunos toques más modernos. Entre los platos destacados se encuentran el entrecot, el pez espada, los nachos, el brioche de carrillera y sus conocidas hamburguesas. "Las burgers tienen muchísima fama y las carnes son de muy alta calidad”, asegura Falcón. Además de las comidas y cenas, el local contará también con servicio de desayunos.

Para celebrar la apertura, A Boa Vida regalará hamburguesas a los 100 primeros clientes que acudan hoy al local a partir de las 20:00 horas.