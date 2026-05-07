Coruña Cociña celebra su aniversario en el Mercado de San Agustín con música y gastronomía

La asociación Coruña Cociña celebrará este domingo 10 de mayo un encuentro especial en el Mercado de San Agustín de A Coruña para conmemorar su aniversario y poner en valor el papel de la gastronomía local como uno de los grandes símbolos de identidad de la ciudad.

La jornada arrancará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 18:00, con música en directo y sesiones de DJ para acompañar la celebración.

El evento reunirá a restaurantes asociados, colaboradores y profesionales del sector en una cita que busca reforzar los vínculos entre la cocina coruñesa y la ciudadanía, además de seguir posicionando a A Coruña como un destino gastronómico con personalidad propia.

Desde la entidad destacan que el encuentro servirá también para hacer balance del trabajo realizado durante el último año y presentar nuevas líneas de actuación de cara al futuro.

Coruña Cociña asegura que mantiene desde sus inicios una apuesta centrada en la calidad del producto atlántico, la cercanía con el territorio, la creatividad culinaria y la colaboración entre establecimientos. La asociación ha ido creciendo con el objetivo de consolidar una marca gastronómica reconocible y vinculada a la ciudad.

El presidente de Coruña Cociña, Álvaro Victoriano, señaló que "este aniversario no es solo una celebración, sino una forma de reconocer el trabajo de todos los restaurantes, cocineros, equipos y personas que hacen posible que A Coruña tenga una voz gastronómica cada vez más fuerte".

Además, añadió que la asociación "nace de la unión, del producto y de la pasión por nuestra ciudad".

La entidad quiere que esta celebración sirva también como una invitación abierta al público y al conjunto del sector gastronómico para seguir apoyando un proyecto que busca impulsar la cocina coruñesa como motor cultural, económico y de proyección exterior.

Entre sus próximos objetivos figuran nuevas actividades gastronómicas, encuentros con chefs, acciones solidarias y contenidos digitales para acercar el trabajo de los restaurantes asociados a la ciudadanía.