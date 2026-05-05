Meicende, en Arteixo (A Coruña) pierde su kebab de confianza, el único de la zona: "Os echaremos de menos"

Desde que Kebab Maroua anunció el cierre de su negocio en su cuenta de Instagram, los comentarios de asombro no han parado de crecer. "Los vamos a extrañar", dicen unos, o "una parte de mí se muere con esta noticia", afirma otra. Emoticonos de tristeza, pero también de asombro al enterarse de que el único kebab de la parroquia de Meicende, cerrará sus puertas próximamente.

Lo hacen después de cuatro años dando servicio al barrio, pero también a toda la ciudad. Uno de esos sitios de confianza en el que sabes que vas a comer bien y barato, acompañado de los tuyos. De ahí que la relación con los clientes fuera tan buena. "Llegamos a Meicende hace 20 años y desde siempre la gente ha tenido muy buen trato con mi familia", comenta Sito, uno de los hijos del negocio familiar.

Abrió bajo el nombre Maroua. "Es el nombre de mi hermana", responde Sito. Aunque con el paso del tiempo decidieron ponerle "Kebab Amigo", "por lo mítico que se dice cuando entras a uno de estos negocios": "¿Kebab, amigo?". Y al final quedó así. De tanto repetirlo, se hicieron amigos de verdad.

De ahí que la gente viviera la noticia con tanta tristeza. "Agradecemos los mensajes de cariño y agradecimiento", dice. Sin embargo, creen que ha llegado el momento de cerrar esta etapa y empezar otra.

"Es un negocio que necesita bastante personal y es un trabajo muy duro", asegura Sito. Pero, por suerte, dicen, "ha llegado el momento de aspirar a algo mejor". Todavía no pueden decir el qué, aunque la gente espera que sea otro local en el que poder volver a compartir ratos juntos.

Nuevos proyectos

La familia de Sito llegó de Marruecos en 2006, concretamente de Beni Mellal. Meicende la acogió con los brazos abiertos y eso se puede ver en las muestras de cariño al conocerse la noticia. "Os deseamos lo mejor", "mucha suerte", se puede leer. Pero esto no es una despedida. Prometen volver con algo más grande. Lo que no se sabe es si vendrá en forma de kebab o no.