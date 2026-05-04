El Día de la Madre llena los restaurantes de A Coruña: "Es uno de los días más fuertes del año"

El Día de la Madre ha sido en A Coruña una jornada de doble celebración para los restaurantes. Un día después, el sector hostelero de la ciudad valora muy positivamente esta fecha que acostumbra a colgar el cartel de lleno en la restauración. "Es uno de los días más fuertes del año", afirma Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, que indica que "estaba todo reservado desde mucho antes".

Es el caso de A Espiga, que ya acostumbra a trabajar siempre con reservas. Koke Trigo explica que también recibieron muchas llamadas en los días previos, pero que un mes antes de la fecha ya tenían todo reservado. "También fue muy buen fin de semana", comenta el cocinero, en referencia a quienes aprovecharon el puente o adelantaron la celebración al ver todo reservado el propio domingo.

Trigo reconoce que este es "uno de los mejores días del año, como el Día de Reyes, porque todo el mundo quiere ir a comer fuera".

En su caso, estas fechas señaladas cambian ligeramente su perfil de clientela. En A Espiga, como en otros muchos restaurantes, el Día de la Madre es un día en el que las familias, más grandes o más pequeñas, llenan el restaurante. "Hay clientela habitual que sí que vino, pero cambia el perfil de público", comenta Trigo, lo que le obliga a cambiar ligeramente la previsión de qué productos se pedirán más.

Lo mismo ocurre en Bido. Aquí, Juan Crujeiras señala que en celebraciones similares los menús degustación tienen menos salida.

"La gente lo que busca es celebrarlo y la gastronomía tiene menos importancia. Lo importante es juntarse", indica. El cocinero señala también que este es un día "más especial, no solo por el trabajo que tenemos, sino por el ambiente que se crea con muchas familias y el aire de alegría y celebración".

Crujeiras también pone en valor el lleno en su restaurante, con todo reservado desde hacía un par de semanas. "Si el local fuera cuatro veces más grande, cuatro veces más se llenaría", admite, resumiendo la jornada como muy buena, "como todos los años". De todas formas, en esta ocasión el puente con el viernes festivo arrastró a más clientela, que empezó a llenar el restaurante ya desde el jueves por la noche.

El interés por disfrutar de una comida en familia fuera de casa también se notó en los restaurantes del Grupo Peculiar. Álvaro Victoriano cuenta que "es un día muy especial y desde hacía 10 días los dos locales tenían un nivel de reservas altísimo".

Como contrapunto, reconoce que el consumo ha sido más moderado en relación a otros años, aunque en A Coruña el Día de la Madre sigue siendo para la restauración "un día muy bueno".