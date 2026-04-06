Así es el bocadillo de A Coruña que compite por ser el mejor de España

A Coruña participa en la tercera edición del Campeonato de España de Bocatas con un pepito marino de atún rojo que aspira a convertirse en el mejor del país. El certamen, que se celebra del 1 al 26 de abril, reúne a más de un centenar de locales de toda España en una competición que reivindica el bocadillo como una auténtica experiencia gastronómica.

En la ciudad herculina, la propuesta llega de la mano de La Tienda de A Mundiña, ubicada en el número 5 de Padre Feijoo. Su apuesta es un bocadillo que rompe con lo tradicional. El bocata combina ingredientes como atún rojo, pan cristal, mayonesa de codium deshidratado, aceite de sésamo, salsa de soja sin gluten, limón, goma wakame, sésamo negro, sichimi togarashi, tomate seco y tomate pera, en una propuesta que busca destacar tanto por su sabor como por su originalidad.

En esta competición, los clientes tienen un papel clave. A través de la web del campeonato, pueden puntuar aspectos como la calidad del pan, la combinación de ingredientes, la presentación y el sabor. Además, participar tiene premio, ya que los votantes entran en el sorteo de un Apple Watch.

Por su parte, un equipo de inspectores formado por periodistas gastronómicos, chefs, foodies e influencers ya ha comenzado a recorrer los locales participantes para evaluar las propuestas. Sus valoraciones, junto a las del jurado popular, serán determinantes para elegir a los finalistas, que competirán en una gran cata a ciegas prevista para el próximo 5 de mayo.