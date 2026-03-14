Dónde comer en A Coruña, según Alberto y Aitor Prieto, de El de Alberto

En la calle Comandante Fontanes se encuentra El de Alberto, el restaurante que Alberto Prieto abrió en 2011 y que este año cumple quince años. Un proyecto familiar al que se ha incorporado en los últimos años una nueva generación en cocina: su hijo, Aitor Prieto.

Padre e hijo representan dos generaciones de cocineros que comparten una misma filosofía: respeto al producto, cocina honesta y una mirada muy ligada al mercado y a la temporada. Desde su restaurante han visto crecer la escena gastronómica de la ciudad, que hoy consideran una de las más interesantes del norte.

Pero además de cocinar, también disfrutan sentándose a la mesa. Por eso, Alberto y Aitor Prieto recomiendan algunos de sus sitios favoritos de A Coruña para desayunar, tomar el aperitivo, comer, merendar, cenar o terminar la noche con una copa.

Dónde desayunar

Jazz Café Food&Drink. Google Maps

Para empezar el día, Aitor Prieto apuesta por un bar de barrio. "Me gusta empezar el día en Jazz Café. Desayuno mucho allí porque está cerca de mi casa. Es un sitio tranquilo y yo no soy de desayunos potentes. Me tomo mi tapa de tortilla y un café, que a veces cambio por un zumo, y a por el día. La tortilla está muy buena. Además, Antonio es una persona estupenda. Es un bar muy agradable".

Dónde tomar el aperitivo

Vino por copa en Jaleo

Alberto Prieto lo tiene claro a la hora de recomendar un lugar para el aperitivo: la Vinoteca Jaleo. "Destacaría su carta de vinos por copa y su ensaladilla con huevo, que no puede faltar", destaca.

Dónde comer

Arroz de Cabrarroca con calamar de Terreo (fuente: Terreo)

Aitor Prieto recomienda varios restaurantes muy distintos entre sí para disfrutar de una buena comida en la ciudad. Uno de ellos es Fu, del que destaca uno de sus platos más conocidos. "Los fideos de boniato están tremendos. Los elaboran con una especie de caldo de carne y están muy ricos", destaca Aitor.

Otro de sus favoritos es Terreo Cocina Casual. "Me encanta cómo cocina Quique. Él y Ana hacen un equipazo", añade.

Y si lo que apetece es carne, su recomendación es un clásico de la ciudad. "La Parrillada Buenos Aires es otro de mis favoritos. Tienen unos precios muy honestos y se come muy bien. Además me caen muy bien, son una familia estupenda", destaca.

Dónde merendar

Chocolate con churros de Bonilla

La merienda no suele formar parte de la rutina de Alberto y Aitor. "Comemos bastante tarde", reconocen entre risas.

Aun así, Alberto menciona dos clásicos de la ciudad donde siempre apetece parar: Bonilla a la Vista y El Timón. "No me puedo decantar por uno y otro. Unos buenos churros con chocolate siempre son una buena opción".

Dónde cenar

Pulpo de la Pulpeira de Melide

Para cenar, Aitor Prieto tiene varias direcciones claras. Una de ellas es Paladar e Tomar, un restaurante de cocina tradicional del que destaca especialmente algunos de sus platos. "Entre otros platos, podría destacar su cordero y su pulpo, tienen muy buen sabor", añade.

Si de pulpo se trata, otro de los lugares que siempre recomienda es la Pulpeira de Melide, otro clásico de la ciudad. También menciona dCOTE, un local pequeño perfecto para una cena más informal. "Es más de tapeo, para picar y tomar algo tranquilamente", explica.

Dónde copear

Sex on the Beach de CastØ

Cuando toca alargar la noche, Aitor tiene claras sus decisiones. "Uno de mis habituales es Castø, tiene muy buenos cócteles. También voy mucho a Infame o a Cruel, son del mismo dueño y tienen un concepto bastante parecido", afirma.