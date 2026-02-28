Dónde comer en A Coruña, según la experta en IA Alba Meijide

Estudió IA cuando no existía en España y con 25 años es ya una de las grandes expertas. Hablamos de la coruñesa Alba Meijide que a sus años es ya una voz de referencia en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Responsable de IA en una multinacional, esta joven ingeniera, que trabaja también como consultora independiente con empresas del ámbito audiovisual y tecnológico, deja de lado hoy los algoritmos y nos acerca sus lugares favoritos de A Coruña para comer.

Desde el centro de la ciudad hasta locales únicos en el área coruñesa, con Alba nos vamos de ruta gastronómica. Estas son sus propuestas desde el desayuno hasta el momento copas.

Dónde desayunar

Para empezar el día, Alba nos propone primero ir hasta la zona de Cuatro Caminos, a la cafetería La Granera. " Ubicado en una zona muy agradable, es uno de esos sitios ideales para empezar el día sin prisas. Sus desayunos son muy completos, perfectos para llegar con energía, y sin hambre, hasta la hora de comer", comenta. Otra opción que le gusta mucho es La Nueva Estación, local del que destaca sus desayunos variados. "Es un lugar perfecto para quien le guste desayunar a media mañana, como a mí", afirma. La elección, dice, es clara: "un café con una tapa de tortilla de Reme, la cocinera". Para Alba, este es "un clásico que nunca falla y que por sí solo justifica la parada"

Dónde tomar el aperitivo

El momento aperitivo es uno de los favoritos para Alba, y por ello opta por un lugar en el que disfrutar de la belleza del mar: La Parada, en Valcobo. " Me gusta especialmente ir antes de comer y tomar algo con calma, disfrutando de las vistas a la playa. Su ubicación, frente al mar, es sencillamente incomparable y convierte el aperitivo en un planazo", asegura.

Para este momento del día, Alba también opta por un clásico de la ciudad "al que siempre apetece volver": la cervecería Estrella Galicia. "Es de esos sitios que nunca fallan: ambiente animado, buenas tapas y, por supuesto, cerveza de barril bien fría", nos comenta.

Dónde comer

A la hora de comer, su primera recomendación nos lleva hasta O Temple: Chirashizush. Se trata de "un local pequeño y escondido, pero con una calidad brillante", tal y como nos cuenta Alba, para quien su favorito es el roll Watashi, "aunque aquí pidas lo que pidas es difícil equivocarse… y casi imposible irse con hambre".

Su segunda opción nos lleva hasta el centro de A Coruña, a la plaza de la Cormelana: Kohlanta. "Un sitio muy agradable en pleno centro de la ciudad y una de mis opciones favoritas cuando me apetece comer un buen ramen", indica.

Y por último, nos recomienda la Parrillada La Estancia, y en particular su churrasco de ternera, "un clásico que nunca falla". Y todo ello acompañado de unas vistas inmejorables de las playas de la ciudad.

Dónde merendar

Para los más golosos, Alba nos propone Ingooco, en la plaza de Lugo: "Es difícil quedarse con un solo plato, pero si hay algo que destaca especialmente para mí son sus tortitas, que están espectaculares". Y de dulce sigue el tema, porque la segunda propuesta no es menos apetecible: un chocolate con churros de Bonilla a la Vista: "una merienda perfecta para las tardes de frío y lluvia".

Dónde cenar

Para cenar, Alba nos invita a probar los Bocaos de costilla, carne asada o croca en el Marty. Además del sabor de este plato que recomienda, destaca su ubicación. "está en plena plaza de María Pita, un lugar perfecto para cenar y después seguir tomando algo por el centro". Otro de sus favoritos es el FU 福餐厅: "Si tengo que quedarme con un plato, lo tengo claro: el Pollo Inolvidable. Y no, no es exageración, el nombre lo dice absolutamente todo". Y por último, y no menos importante, O Lagar da Estrella – Aquí es difícil equivocarse con lo que pidas, pero yo siempre me aseguro de dejar un hueco para la torrija de postre, porque merece mucho la pena.

Dónde copear

Para tomar algo después de cenar, Alba se queda por la zona centro. Nos propone El Dorado Cóctel&Bar, un sitio al que siempre apetece ir si te gustan los buenos cócteles. "Todo está muy bien hecho y la atención es cercana, de esas que te hacen sentir a gusto desde que te sientas", comenta Alba. Y otra propuesta, muy cerca de este primer local, es Martirio: He pasado más horas de las que me gustaría reconocer sentada en su terraza, y eso ya lo dice todo. Es un lugar perfecto para empezar la noche tomando algo con calma y dejando que el plan vaya surgiendo".