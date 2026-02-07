O'Culto en A Coruña suma una hamburguesería, nuevos tardeos y cocidos todo el mes de febrero

La cervecería O'Culto de A Coruña sigue ampliando su propuesta y arranca el mes de febrero con importantes novedades gastronómicas y de ocio. Desde la pasada semana, el local incorpora a su espacio a la hamburguesería Carnivale, que desembarca con una carta propia diseñada expresamente para maridar con la oferta cervecera de la casa.

La llegada de Carnivale supone un paso más en la apuesta de O'Culto por unir cocina y cerveza. Además de sus hamburguesas más reconocidas, la marca estrena en este espacio dos hamburguesas gourmet exclusivas, pensadas para el servicio de restaurante y elaboradas con productos seleccionados, reforzando así el perfil gastronómico del local.

En paralelo, O'Culto continúa consolidando su identidad como cervecería de referencia. El establecimiento presume de servir cerveza de bodega Estrella Galicia y de ofrecer “la cerveza más fría del mundo”, un reclamo que lo ha convertido en punto de encuentro habitual para amantes de la buena birra y la cocina informal de calidad.

Febrero trae cocidos, San Valentín y tardeos

El calendario de febrero llega, además, cargado de planes. El viernes 14 se celebrará un irreverente Sinvergüenza San Valentín Edition, mientras que el lunes 16 tendrá lugar la edición especial de Carnaval del tardeo Sinvergüenza, una gran fiesta que contará con la actuación del DJ Meneo y que promete una tarde y noche diferentes, con música y ambiente festivo.

A estas propuestas se suma una de las tradiciones más consolidadas del local: todos los domingos, O'Culto ofrece cocidos completos con postre incluido, disponibles tanto para grandes grupos como para reuniones más reducidas, siempre bajo reserva telefónica.

Con estas novedades, O'Culto continúa creciendo y reforzando su programación gastronómica y cultural, al tiempo que adelanta que en las próximas semanas anunciará nuevas sorpresas para su público habitual.