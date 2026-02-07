Dónde comer en A Coruña, según As Toliñas (Isa y Bego) las choqueiras de los Carnavales 2026

En Carnaval, además de los disfraces y la troula nunca puede faltar la comida: cocido, filloas, orejas, flores... Si algo nos gusta a los gallegos es comer, y en A Coruña no íbamos a ser una excepción a esta regla.

Este año, las protagonistas del Entroido coruñés son las choqueiras de Monte Alto, As Toliñas: Isa y Bego. Un dúo que representa a todas las madres. "Siempre tenemos la razón", aseguran Begoña Mosquera y Isabel Sánchez a Quincemil mientras limpian el polvo con sus plumeros en la papelería Papiro que regenta Isa en As Atochas y un spray ambientador en mano.

¿Y quiénes mejor que ellas dos para que este primer sábado del Entroido coruñés nos den sus recomendaciones gastronómicas en la ciudad? Ambas nos comentan sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a cenar y a copear. Y, como no podía ser de otra manera, todos ellos se encuentran en el área de Monte Alto.

Dónde desayunar

El equipo del Miss Maruja. CEDIDA

Isa de As Toliñas no duda en recomendar el Miss Maruja como local ideal para ir a desayunar un buen café. "¿Y cuál es el Miss Maruja?", pregunta Bego. "Un sitio en Zalaeta con desayunos riquísimos", le explica su compañera. "Yo es que desayuno en mi casa, hija...No me da tiempo ni a eso", se ríe Bego. "Pues yo bajo a veces a desayunar fuera", afirma Isa. "Qué bien guardado te lo tenías, a ver si avisas cuando vayas", le dice Bego.

Dónde tomar el aperitivo

WhatsApp-Image-2021-07-22-at-15.28.35-2

"El Bico Bar está muy bien para tomar cócteles", dicen. Este local en Orillamar surgió de la idea de combinar vino y cócteles, todo unido al juego de palabras con la palabra beso en gallego, lo que dio lugar al nacimiento del restaurante. En el que también se puede disfrutar de desayunos, comidas y cenas.

Dónde comer

Las choqueiras de este 2026 tienen claro que "el mejor sitio" para comer en la ciudad es el restaurante Pracer, situado en Zalaeta. "Las croquetas de cangrejo están brutales. Yo hasta tengo una foto de la croqueta en el móvil", dice Isa. "Son maravillosas", coincide Bego.

Dónde merendar

Y para merendar no podía faltar un clásico de A Coruña: el Bar Rogelio. "Es que los bocatas del Rogelio...", sonríen Isa y Bego al recordar el plato estrella de este local situado en Monte Alto. "Son los más maravillosos del mundo. Baratos y bien ricos", añaden.

Dónde cenar

Por último, para cenar Isa y Bego escogen un negocio familiar de los de toda la vida: la Pulpería O Rueiro en la calle Miguel Servet. Un buen lugar para disfrutar de uno de los platos estrella de la gastronomía gallega. Además, también recomiendan probar Bar Pío Pío alguna vez en la vida.