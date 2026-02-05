A Coruña reivindica su "marisco do cortello" con las jornadas Lacónicas: fechas y participantes

El Ayuntamiento de A Coruña presentó un año más las Jornadas del Lacón, una iniciativa ya consolidada en el calendario social, cultural y festivo de la ciudad, en la que la gastronomía se reivindica como parte esencial de la identidad coruñesa y gallega, estrechamente ligada a la celebración del Entroido.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, subrayó que el lacón y el Entroido forman un "cóctel inmejorable" para compartir, socializar y disfrutar en torno a la mesa, tanto con amigos como en familia.

"Somos lo que somos también por cómo entendemos el comer y el disfrutar de la buena mesa", señaló, destacando la gastronomía como parte de esa "cultura de vivir" que define a la ciudad.

Castro puso en valor la colaboración del Ayuntamiento con el sector hostelero, al que calificó como "absolutamente esencial, no solo en lo económico, sino también en lo social", y recordó que las jornadas se desarrollarán en 33 establecimientos, reflejo del alto grado de implicación del sector.

Además, defendió la apuesta por el producto local, de cercanía y kilómetro cero, como seña de identidad que se ofrece también a quienes visitan A Coruña en estas fechas.

El edil destacó asimismo el papel de la hostelería como espacio de relación social, donde se crean vínculos y se fortalecen lazos alrededor de una mesa, y animó a la ciudadanía y a las personas visitantes a probar "un producto muy nuestro", elaborado con especial cuidado y cariño, que forma parte del patrimonio cultural que hay que promocionar y defender.

Por su parte, Rubén Rey, propietario de la Taberna do Cunqueiro, acompañado por Cecilia Pérez, agradeció la iniciativa y señaló que poner en valor el lacón en estas fechas refuerza una tradición muy arraigada, que reúne a grupos de amigos y familias para compartir los tradicionales cocidos.

"Es una costumbre que nos ayuda a juntarnos, relacionarnos y disfrutar de una gastronomía que nos une", afirmó.

Locales participantes

Las XI Jornadas Lacónicas contarán con la participación de 33 locales de hostelería de la ciudad. Estos son: