La Tita Rivera O Portiño, en A Coruña, reabre renovada: los planes que ofrece este invierno

La Tita Rivera O Portiño, en A Coruña, reabrió sus puertas tras una renovación integral de su espacio interior, una mejora que convierte el local en un auténtico refugio invernal frente al mar, permitiendo disfrutar de la experiencia sin depender del clima. Este nuevo diseño, más acogedor y versátil, refuerza la esencia cálida del espacio también durante los meses de frío.

La reapertura llega acompañada de las II Jornadas del Cocido, que se celebran todos los fines de semana de febrero como parte de la propuesta gastronómica estacional.

A esta iniciativa se suman novedades en la carta, como el lacón a la gallega, el bocatita de calamares fresh y nuevas propuestas en la parrilla, ampliando la variedad y consolidando la apuesta por el producto de proximidad y los sabores tradicionales que reconfortan en invierno.

El Entroido también tendrá un protagonismo especial en O Portiño. El martes de Carnaval, La Tita Rivera y We Sustainability organizarán una limpieza de playa, reafirmando su compromiso con el entorno natural y con una forma de ocio responsable.

Tras la actividad, Rapariga DJ pondrá música a una sesión vermú frente al Atlántico, mientras el cocido de temporada estará disponible para completar una jornada que une gastronomía, sostenibilidad y celebración.

La Tita Rivera nació como un espacio que celebra la cultura gallega desde una mirada contemporánea, con el origen, la proximidad y la sostenibilidad como pilares.

Con presencia en Madrid, Vigo y A Coruña, el proyecto mantiene una identidad reconocible basada en espacios acogedores, producto local y una fuerte conexión con cada entorno.