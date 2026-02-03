Miño (A Coruña) impulsa la gastronomía local con una nueva edición de Cociña Mariñeira

El Ayuntamiento de Miño, en A Coruña, presentó este martes una nueva edición del programa Cociña Mariñeira, una iniciativa destinada a poner en valor los productos del mar y reforzar la formación del sector hostelero.

El acto contó con la participación del alcalde, Manuel Vázquez Faraldo; el concejal delegado de Deporte, Turismo, Promoción Económica y Juventud, José Manuel Pantín Morado; el presidente del GALP Ártabro Norte y patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Miño, José Antonio Anido Núñez; y el secretario de la entidad, Miguel Estévez Campos.

El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Miño, cuenta con el apoyo del GALP Ártabro Norte a través de los Fondos FEMPA y tiene como objetivo promover la calidad, la sostenibilidad y el producto de proximidad.

A lo largo de seis talleres formativos, que se desarrollarán en la Casa do Pescador de Miño durante los meses de febrero y marzo, los participantes trabajarán el conocimiento del producto marino, su correcta selección y distintas técnicas culinarias.

A través de una formación práctica, la iniciativa busca profundizar en la tradición gastronómica marinera y fomentar la innovación en la cocina, siempre desde el respeto al producto local.

De este modo, se pretende reforzar la identidad gastronómica de Miño y contribuir a la puesta en valor de la riqueza marinera de la zona.