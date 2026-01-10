Dónde comer en A Coruña, según el chef de Caballa 14, Antonio Reboredo

Antonio Reboredo atesora a sus espaldas una gran experiencia como maestro del sushi con Kaöri y, desde hace dos años, está al frente de Caballa 14. Una trayectoria vinculada a este manjar de origen japonés que lo ha llevado a convertirse en una de las últimas incorporaciones de Coruña Cocina.

Acostumbrado a estar detrás de los fogones ideando nuevas propuestas culinarias, Reboredo es un gran defensor de cuidar al máximo el producto, apostando por referencias locales como las que se pueden conseguir en la lonja coruñesa.

El cocinero, además, es un gran conocedor de la hostelería en A Coruña. "La oferta gastronómica que te encuentras ahora es tremenda", reconocía en una entrevista a Quincemil el pasado mes de octubre. El camino para llevar a la ciudad a la cima del sector no ha sido nada fácil ya que, como señala Reboredo, "detrás de cada barra hay un montón de trabajo".

Este sábado, Antonio Reboredo sale precisamente de detrás de la barra para ponerse frente a los platos de comida que tanto disfruta cuando tiene tiempo. Hoy, el cocinero de Caballa 14 nos comenta sus sitios preferidos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Miss Maruja en A Coruña

Reboredo tiene dos locales de referencia para ir a desayunar: Miss Maruja y Farinarium. "El helado que ponen con arándanos y otra fruta en Miss Maruja me encanta. También me gusta mucho la tostada con aguacate y huevo", recomienda el chef.

"En Farinarium me gusta mucho la bollería", señala el responsable de Caballa 14, que adora el cruasán y el rollo de canela de este establecimiento.

Dónde tomar el aperitivo

A la derecha, Javi y Loli, los propietarios, junto con parte del equipo de Pontejos.

Para tomar el aperitivo hay un clásico que nunca falla: Pontejos, junto al mercado de San Agustín. "Unas tres veces por semana me tomo un tazón de lentejas y una tapa de tortilla", explica el chef sobre este bar de barrio que prepara entre 40 y 60 tortillas al día.

Dónde comer

Antonio Amenedo, chef del Pazo de Santa Cruz. Quincemil

"Estoy deseando que abra la temporada de cocido mi amigo Antonio Amenedo en el Pazo de Santa Cruz. No me lo quito de la cabeza, me gusta mucho ir allí con la familia: el pazo está muy bien y el cocido está tremendo", señala Reboredo.

Y es que en esta época en la que el frío aprieta, nada mejor que este plato tradicional que nunca falla. "Es mi comida preferida, siempre pienso que Antonio lo podría tener todos los días", añade el chef.

Dónde cenar

Cocina de A Espiga en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Antonio Reboredo explica que hace una comida tardía, así que suele prescindir de la merienda. Sí tiene varias recomendaciones para disfrutar de una buen tentenpié antes de la cena: un bocadillo de encurtidos que prepara en casa con alcaparras, guindillas, atún...

"Para cenar depende del día y de la compañía. Tengo ganas de ir a cenar a A Espiga, de mi amigo Koke", explica el cocinero, que añade: "Me encuentro muy agusto con Moncho y con Javi en Prazer".

Dónde copear

O Patachim de A Coruña cedida

"No suelo tomar copas, pero si voy es a Bordello", explica el chef, que alaba el buen hacer de Miguel con los cócteles, como el de té matcha. Una forma de romper la rutina del día a día relajándose con una buena conversación.

"También voy con el grupillo después de cenar a O Patachim, que lo tenemos aquí pegado. Nos dan las dos y las tres de la mañana tomando una cervecita. No me tomo más de una", ríe Reboredo.