El estado de la terraza del A Maraxe, en A Coruña, moviliza a la Policía Local

El estado de la terraza del antiguo restaurante A Maraxe, en la zona de La Marina en A Coruña, ha obligado a intervenir esta mañana a la Policía Local. Los efectos de los temporales han ido deteriorando el mobiliario, en especial las mesas y algunas de las sombrillas, además de algún toldo exterior.

Ante esta situación, los agentes del 092 fueron requeridos ya que podían constituir un peligro para los transeúntes de la zona.

El cierre del restaurante, a finales de verano, ha provocado que, al no haber una nueva gerencia, se produjera esta situación. Los antiguos responsables achacan a un "despiste" esta situación y la subsanarán en un corto espacio de tiempo. De hecho, uno de ellos no se encuentra en la península, lo que hace que no esté al tanto de la situación.

La inmobiliaria que gestionaba el local, "desautorizada" en diciembre

La inmobiliaria que gestionaba el alquiler del local fue "desautorizada" en diciembre de la intermediación de la propiedad, según han explicado a Quincemil.

La asesoría Morán & Couto, con sede también en la ciudad, desconoce por tanto la situación actual ni si se han alcanzado acuerdos para retomar la actividad.