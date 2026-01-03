Dónde comer (o comprar) el roscón de Reyes en A Coruña, según chefs de la ciudad

A Coruña celebra el primer día de Reyes sin el roscón de Glaccé que, tal y como señalan Luis Veira e Iria Espinosa, "estaba espectacular". Un referente en la elaboración de este dulce tradicional que no falta en las casas cada 6 de enero. Hecho con harina, mantequilla, azúcar, huevos, agua, leche, un licor y levadura, entre otros ingredientes que pueden añadírsele para decorarlo, el roscón es un postre o merienda al que pocos se resisten.

Algo que saben bien chefs como Pablo Morales, responsable de Habaziro, que recuerda la importancia que ha tenido Glaccé respecto a este dulce: "Ha sido un referente con toda la trayectoria que tiene con los roscones. Glaccé y Flory son pioneras. Lo más difícil no es hacer el roscón, sino estar tantos años haciéndolo y mantener el nivel".

En Flory todavía es posible comprar el roscón este 2026. Y a ella, se suman muchas otras opciones en la ciudad herculina, que este año contará como novedad con la propuesta de Luis Veira e Iria Espinosa, responsables de Árbore da Veira. Los chefs quieren recordar en su producto los dulces que tanto gustan en A Coruña, algo que harán de la mano de Álvaro Gantes, su pastelero oficial.

En Quincemil hemos preguntado a varios chefs por sus opciones favoritas para comer o comprar el roscón de Reyes. Estos son sus lugares de referencia para comprar o comer este bocado dulce.

Flory

Colas en Flory para comprar un roscón, en una imagen del 5 de enero de 2025. Quincemil

Esta pastelería lleva desde 1967 endulzando la vida de los coruñeses. Bollería, bombones, pasteles y, en épocas festivas, dulces como huesitos, buñuelos o orejas, no faltan entre los productos que vende Flory en el entorno del Paseo de los Puentes.

El roscón de Reyes es uno de sus mayores reclamos. Las colas para hacerse con uno ya eran visibles este viernes y el Día de Reyes son habituales, aunque hay quien lo compra con antelación para poder congelarlo. "Es un auténtico espectáculo", señala el presidente de Coruña Cocina, Álvaro Victoriano.

Flory también es una de las recomendaciones de Iria Espinosa y Luis Veira, así como del chef de Gunnen, Chechu Rey, y del responsable de Habaziro, Pablo Morales, que apuesta por pastelerías tradicionales a la hora de recomendar este dulce. "Lo cuidan mucho y usan ingredientes de calidad", señala Morales.

Panadería Santa Cruz

Una de las panaderías de Santa Cruz 1951. Cedida

"Comemos siempre su roscón, para mí es la mejor panadería de A Coruña. Tengo muy buena relación con ellos", explica el responsable del restaurante Gunnen, Chechu Rey. Y es que esta histórica panadería lleva más de 70 años conquistando el paladar de los vecinos de A Coruña y su área: nació en 1951 en Oleiros.

Una elección que el chef tiene clarísimo. "Emplean manteca de vaca de Galicia, no de cerdo. Tiene un giro importante a nivel nutricional, pero también en la mantecosidad del roscón", explica Rey, que alaba también la larga fermentación y la masa madre empleada por estos artesanos del pan: "Se prolonga más el tiempo de consumo".

Y es que tal y como explica el chef de Gunnen, los roscones artesanos duran más frescos que los industriales, que en un día ya están duros. "Los roscones en Galicia vienen derivados de la larpeira, y aquí se usa más el anís, aunque hay gente que copió formatos como el de Madrid, donde se usa más el agua de azahar", explica Gunnen.

Un laborioso trabajo que termina con la colocación de la fruta sobre el roscón y su cocción, dejando listo para comer un sabroso "y espectacular" producto que, seguro, será el gran protagonista de muchas mesas de A Coruña y su área estos días.

Berna

Roscón de Berna.

Berna es uno de los establecimientos con más tradición en la ciudad desde hace más de 60 años. En la confitería, al margen de productos de temporada como los roscones, elaboran deliciosas milhojas o brazos de nata con fresas, tartas o pastas de té.

Los responsables de este establecimiento elaboran roscones tradicionales con y sin relleno de nata. La tradición y el respeto por la materia prima se siente en cada bocado, y es esto precisamente lo que lleva a Pablo Morales a recomendar Berna como uno de los mejores lugares para degustar este dulce de Reyes.

Habaziro

Roscones de Habaziro Habaziro

Los roscones de Habaziron son unos de los favoritos de Luis Veira e Iria Espinosa, que confían en la buena mano de Pablo Morales para degustar este producto. Bien sea el roscón típico o el de chocolate estilo gianduia, la clave de sus dulces está en ingredientes como limón gallego de Carral o agua de azahar de Sevilla.

"La calidad de los ingredientes es fundamental", apunta Morales, que valora sobre todo la esponjosidad de los roscones. Para su interior, en esta confitería trabajan con tres rellenos: nata clásica, crema o trufa con praliné.

Doriel

La pastelería Doriel se trasladó recientemente de Vilaboa a A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Doriel dejaba en 2025 su tienda en Vilaboa, en Culleredo, para trasladarse a A Coruña. Un nuevo punto de venta para un proyecto familiar que hace uno de los mejores roscones de A Coruña para el presidente de Coruña Cocina, Álvaro Victoriano.

"Es mi roscón favorito de A Coruña", añade el hostelero de Grupo Peculiar sobre este negocio en el que también triunfan sus ricos cruasanes y el chocolate. Los roscones estarán disponibles en Doriel tanto el 5 como el 6 de enero.

La Coruñesa

La Coruñesa. Enrique Romanos Tardío

Pablo Morales destaca la trayectoria de La Coruñesa, una pastelería que tiene una clientela fiel que no duda en hacer sus encargos para disfrutar de un bocado dulce. Y es que la tradición es sinónimo de calidad en este establecimiento que cuida al detalle cada producto en el que será posible comprar los roscones desde hoy mismo.

Pastelería Naya

Exterior de la Pastelería Naya, en Vilaboa. López

Ubicada en Vilaboa, en el concello de Culleredo, Pastelería Naya es conocida por la calidad y el buen sabor de sus productos. Con unos panettone que triunfan cada año, sus roscones de Reyes son otro reclamo en la época navideña y una de las recomendaciones de Iria Espinosa y Luis Veira.

El establecimiento que hace la boca agua con sus famosas trenzas admite encargos para disfrutar de su roscón los días 5 y 6 de enero hasta este domingo a las 15:00 horas vía telefónica o en la tienda.

A Maquía

A Maquía, en Oleiros. @amaquia

Fuera de A Coruña, Álvaro Victoriano recomienda A Maquía. Esta pastelería que también tiene una rica tarta de chocolate abrió sus puertas en 1988 y desde entonces se ha convertido en un referente en Oleiros.

Álvaro y Daniel Álvarez, segunda generación de pasteleros, están al frente de este establecimiento que ha sido reconocido, entre otros, por tener la mejor pasta de té de Galicia y España en 2020 y de Galicia en 2024.