Colas en Flory, en A Coruña, para comprar el roscón de Reyes

Queda poco para el Día de Reyes y sobre la mesa no puede faltar un rico roscón. Esta Navidad, las colas no regresarán a Glaccé, que cerró en 2025, pero ya se pueden ver en otras confiterías tradicionales de la ciudad como Flory.

Tras el festivo de 1 de enero, son muchos los que este viernes se han acercado hasta el negocio de la calle Francisco Añón para hacerse con uno de sus codiciados roscones. Y es que comprar este dulce navideño en Flory es una tradición para cientos de coruñeses.

Algunos de los clientes acuden a recoger los encargos, mientras que otros hacen cola para poder hacerse con este dulce tradicional de la época navideña. Y es que no son pocos los que reservan el roscón incluso con meses de antelación para asegurarse de poder disfrutarlo el 6 de enero o ya este fin de semana.

"Es un roscón jugoso que lleva encima fruta escarchada y crema pastelera, todo con ingredientes naturales y sin químicos", explicaba María Vales a Quincemil hace unos días. El precio de los roscones oscila entre 15 y 34 euros según el tamaño y no tienen relleno pero sí la sorpresa en su interior como manda la tradición.

Más allá de este producto, Confitería Flory vende desde 1967 productos de bollería, bombones, pasteles y, en épocas festivas, dulces como huesitos, buñuelos o orejas.

Algunos coruñeses, sin embargo, degustarán este Día de Reyes el roscón de Glaccé. Lo harán porque durante los últimos días en los que estuvo abierto el negocio, aprovecharon para comprarlo y congelarlo. "Venía todos los años a por él. Me turnaba con mis hermanos para hacer cola", recordaba entonces una de sus clientas.

El roscón de Reyes es uno de los dulces más típicos de la Navidad en A Coruña y hay muchas formas de degustarlo: bien por la mañana para desayunar, después de la comida o ya como merienda; solo o acompañado con un café o un chocolate caliente.

Algunos roscones, además, llevan relleno de crema o de nata. En este caso, la recomendación es mantenerlos en la nevera y retirarlos media hora antes de consumirlos para que se atemperen y la masa esté jugosa.

El roscón mantiene su precio

Algunos de los ingredientes del roscón de Reyes han aumentado de precio en los últimos meses. Los huevos lideran la subida, siendo un 30% más caros que hace un año, según los últimos datos de noviembre. Otros ingredientes como la harina o la mantequilla subieron entre un 2 y un 5% y el chocolate, algo menos común en los roscones pero presente en algunos de ellos, aumentó su precio un 12%.

En contraposición, el aceite de oliva ha bajado un 38%, aunque fue uno de los productos que más se encareció el año pasado.

Las confiterías coruñesas han percibido el aumento de los costes, aunque algunas prefieren aguantar el golpe y no repercutirlo, al menos durante esta campaña, en el precio de los roscones. No descartan, sin embargo, aplicarlo una vez pase el Día de Reyes.