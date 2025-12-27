Dónde comer en A Coruña, según el músico Gandy

Francisco Gómez Seijo, Gandy, es una voz muy reconocida en el deportivismo. Creador del himno del Dépor y líder de la roquera Banda del Camión, este músico fue uno de los protagonistas en mayo del 2000 cuando las calles coruñesas se llenaron de deportivistas celebrando que el Deportivo era campeón de Liga.

Hoy, dejamos de lado su faceta musical y su vena deportivista, hablamos con Gandy sobre gastronomía. En concreto, de su mano nos acercamos a aquellos sitios que él suele frecuentar en la ciudad, la gran mayoría situados muy cerca de donde él vive o trabaja.

Dónde desayunar

Para desayunar, Gandy tiene ya establecida una rutina: siempre va a la jamonería Vales, situada junto a los juzgados de A Coruña. "Madrugo mucho para ir a la oficina y a medida que va avanzando el día, me acerco hasta allí para tomar una pulga y un café descafeinado o una tila, lo que cuadre", cuenta. La tortilla allí, dice, "es fenomenal".

Dónde tomar el aperitivo

La Cervecería de Estrella Galicia, en A Coruña,

Aunque el aperitivo también suele tomarlo por algún local próximo a su oficina o su casa, sí que opta de vez en cuando por acercarse hasta La Cervecería de Estrella Galicia, en Cuatro Caminos. Su cerveza "con su cremita", para Gandy es lo mejor del local, junto con algún aperitivo, como patatas fritas o unas aceitunas. Si se queda cerca de casa, Gandy opta por Casa Matilde o Pepa A Loba en ambos casos destaca sus "tapas de cuchara": "En Casa Matilde tienen casi siempre fabada, y en Pepa A Loba tienen lentejas o callos".

Dónde comer

Pulpeira Rueiro.

A la hora de comer, Gandy nos confiesa que no suele hacer grandes salidas, opta también por quedarse muy cerca de casa. Nos recomienda O Rueiro, subiendo por la calle de la Torre. "Tienen un pulpo y una carne asada impresionantes", destaca, al tiempo que reconoce las dificultades para encontrar sitio: "Hay que llamar antes para coger sitio, si no, tienes que esperar allí a que se vaya alguien". De este local destaca las "enormes" tapas, así como su calidad: "Es muy casero todo".

Otra opción es el Rogelio, una bocatería mítica de la ciudad. "Tiene las tres Bs. Bueno, bonito y barato. A mis hijos les encanta cualquier cosa, los bocadillos o los platos combinados y son rapidísimos", comenta.

Dónde merendar

bonilla a la vista

Y para merendar, Gandy se queda con Farinarium,en la Plaza de España. "Tienen muy buena bollería, la fabrican ellos. El chocolate también está muy rico. Y si no quieres dulce, tienen pizzas también", asegura. Otra opción para media tarde es un chocolate con churros en Bonilla, en concreto en el local de la calle Galera.

Dónde cenar

El interior de A Cunquiña. Quincemil

Para cenar, Gandy sigue sin abandonar su barrio y opta por El Huevito. "Ya iba cuando daban las tapitas de huevo cocido y ahora tienen unas tablas de embutido que están fenomenal", dice. La Cunquiña es otra de sus recomendaciones para tomar unas tazas de vino los domingos. Y se queda La Leonesa, en la Ciudad Vieja, para saborear su exquisito jamón ahumado: "Lo recomiendo, es espectacular, no he visto ninguno parecido".

Dónde tomar una copa

Un momento del concierto anoche en la Mardi Gras (Quincemil)

Al vivir en la zona de la plaza de España, las copas "me las tomó debajo de casa",afirma. En La Filomatic y en la Mardi Gras, "un poco más arriba de mi calle". De ambos locales destaca su apuesta por la música en directo: "Da igual, vas a cualquier día sin saber quién toca y te llevas una sorpresa. A mí donde haya música en directo me puedes encontrar".