Los roscones aguantan su precio en A Coruña pese al alza en los ingredientes: "Ha subido muchísimo"

Uno de los dulces estrella de la época navideña es, sin duda, el Roscón de Reyes. Con fruta escarchada o sin ella, la receta tradicional tiene ingredientes en común como el huevo, la mantequilla, el azúcar o el agua de azahar, algunos de los cuales han subido de precio en los últimos meses.

Los huevos lideran la subida, siendo un 30% más caros que hace un año, según los últimos datos de noviembre. En contraposición, el aceite de oliva ha bajado un 38%, aunque fue uno de los productos que más se encareció el año pasado. Otros ingredientes como la harina o la mantequilla subieron entre un 2 y un 5% y el chocolate, algo menos común en los roscones pero presente en algunos de ellos, aumentó su precio un 12%.

En las confiterías coruñesas el aumento de los costes se ha notado, aunque algunas prefieren aguantar el golpe y no repercutirlo, al menos durante esta campaña, en el precio de los roscones.

Desde Flory, una de las confiterías con más tradición en la ciudad, María Vales explica que los precios "han subido muchísimo". Pese a ello, asegura que para estas Navidades "intentamos mantener el precio".

En Flory el roscón pequeño se vende a unos 14 o 15 euros, mientras que el grande está entre 33 y 34 euros.

Sin desvelar sus ingredientes, explica que sus roscones, que se venden todo el año, son "jugosos y llevan fruta escarchada y crema pastelera. Son todo ingredientes naturales". De todas formas, en Flory no descartan subir precios una vez pasado Reyes, ya en el mes de enero. "Seguramente haya que ajustarlo un poquito porque han subido una barbaridad los huevos", explica Vales.

También en Pan e Canela aguantarán con los precios que ya tenían marcados, dejando una actualización de precios para el nuevo año, pasadas las fiestas.

Yamila Novo comenta que elabora los roscones con ingredientes como zumo de naranja y almendra, otros productos que, como el huevo, también han elevado mucho sus precios. "Ha sido una subida de precios importante la verdad, así que sí que se nota", reconoce, aunque señala que "estamos manteniendo los precios porque intentamos asumir nosotras ese coste. No me gusta andar subiendo unas cosas y luego otras, así que esperaremos un poquito".

En esta pastelería del centro de la ciudad los roscones están a 25 euros el de medio kilo, subiendo a 32 euros si está relleno y 35 si el relleno es de pistacho, otro bien que se ha convertido en "una reliquia". Los más grandes, de un kilo, están a 35 euros, pasando a 42 euros si tiene relleno de nata o crema de vainilla y 45 si es de pistacho.

En Ferrio, otra confitería tradicional de A Coruña, elaboran los roscones en el propio día, por lo que no se podrán degustar hasta ya iniciado el mes de enero.

Andrea Ferrio comenta que algunos de los ingredientes que utilizan son huevos, azúcar, leche, mantequilla, masa madre y harina y que tienen dos opciones, la tradicional o el de almendra.

"Los huevos han subido mucho, el azúcar... Todo. No hay nada que no haya subido la verdad, lo que pasa es que no puedes subir los precios como te los suben a ti", razona. Por ese motivo, a partir del 4 de enero, se podrán adquirir sus roscones a un precio de 30 euros el de un kilo.