Dónde comer en A Coruña, según el chef de O Lagar da Estrella, José Mago

Los productos de proximidad son la base de O Lagar da Estrella (Rúa Estrella, 14, 16), proyecto detrás del que está el cocinero José Mago. "Queremos que la gente venga, pruebe varias cositas, que disfrute", aseguraba a Quincemil tras conocerse que, junto a Antonio Reboredo (Caballa 14) y Koke Trigo (A Espiga), se había incorporado a Coruña Cocina.

"Es importante que apostemos por el producto de temporada porque estamos apostando siempre por algo de calidad", añadía el chef. Y es que él sabe, y mucho, de la importancia de partir de una buena base para elaborar los platos cuidados y ricos que tanto aprecian sus clientes, siempre dispuestos a probar nuevas propuestas.

José Mago reconoce que, en su día libre, le gusta estar en casa y disfrutar de la jornada con los suyos. Sin embargo, cuando sale a comer o a tomar algo en A Coruña, también tiene sus preferencias y hoy nos cuenta sus sitios preferidos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Interior de Arriba la Cuchara, en A Coruña.

Muy cerca del Estadio de Riazor, en plena calle Manuel Murguía, se esconde Arriba la Cuchara. "Tienen muchos desayunos, están todos buenísimos", asegura José Mago, que cuando entra temprano a trabajar se decanta por un clásico: Siboney, con "un café bien rico" y una tapa de tortilla, que "siempre es un buen desayuno".

Dónde tomar el aperitivo

Mitá Bar, en A Coruña. Quincemil

El Triay se ha transformado en Mitá Bar, el local que recomienda el chef de O Lagar da Estrella para disfrutar de un rico aperitivo. "Gildas, callos... Raciones pequeñas para el aperitivo. Las carrilleras al palo cortado están buenísimas", señala el cocinero.

Dónde comer

Uno de los platos de Terreo. Cedida

Para disfrutar de una buena comida, Mago recomienda Otto Tratoría y, en concreto, un plato con verdadero sabor italiano que no es sencillo encontrar: el vitel toné o vitello tonnato. "Es un plato que no hay que dejar de probar. Está espectacular", señala el chef.

"Otro sitio que recomiendo para comida y para cena es Terreo, con Kike. Se come de lujo. Lo mejor es que saquen ellos lo que quieran de comer", indica el responsable de O Lagar da Estrella.

Dónde merendar

María, Pablo Morales y Maricarmen en el obrador de Habaziro. Quincemil

"Habaziro, sin lugar a dudas". Así de tajante se muestra José Mago a la hora de recomendar un sitio al que ir a merendar. "Soy fan del cruasán de pistacho. Todos están buenísimos, pero ese me vuelve loco", señala el cocinero.

Dónde cenar

Casa Surrey en A Coruña. Quincemil

Surrey, en la calle Barrera es un clásico y sus calamares, un plato que nadie debería perderse. "También me gusta Bar23, de Álvaro Victoriano, que reinauguró hace poquito. El steak tartar que tienen está increíble", añade Mago.

Dónde copear

Fachada del Tranvía de A Coruña. Quincemil

"Aquí me lo pones complicado, no soy muy de copear. Iba mucho, y alguna vez todavía voy, es a un clásico de la ciudad: El Tranvía. Siempre te atienden de lujo y hay buen ambiente", señala José Mago sobre una buena forma de terminar el día.