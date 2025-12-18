Mónica Prego: "El Roscón Solidario Nació por casualidad, pero con muchas ganas de hacer algo que ayudase"

Lo que empezó casi por casualidad se ha convertido, cuatro años después, en una cita fija de la Navidad solidaria en A Coruña. El Roscón Solidario impulsado por la creadora gastronómica Mónica Prego vuelve este año con una nueva edición que crece en formato, profesionalización y compromiso social. Todo lo recaudado irá destinado, una vez más, a la Fundación Adcai.

La iniciativa surgió tras una propuesta para organizar un taller solidario en fechas navideñas. Aquella colaboración no llegó a salir adelante, pero dejó sembrada la semilla. Con el apoyo técnico necesario para gestionar inscripciones y pagos, y la búsqueda de una causa a la que dar visibilidad, el proyecto echó a andar en plena pandemia con un taller online emitido desde la cocina de su propia casa.

"Yo me había quedado con las ganas de hacer algo solidario y un día, haciendo deporte, me dije: ¿Qué puedo hacer?", nos cuenta Mónica, quien no dudó en ponerse en contacto con Laura Fernández, la presidenta de la Fundación Adcai. Y el resultado fue todo un éxito, pues desde su cocina, Mónica logró conectar con unas 300 personas. "Fue todo por casualidad", afirma, al tiempo que reconoce que "tenía muchas ganas de hacer algo que ayudase".

Las primeras ediciones fueron caseras, con medios limitados y mucha improvisación. Este año, el Roscón Solidario da un paso más y se traslada al espacio Sanamente, lo que permitirá mejorar la experiencia tanto para quienes siguen el taller online como para los pocos asistentes presenciales.

El nuevo formato incluye un show cooking con solo seis plazas presenciales y la retransmisión en directo. A eso se suma una merienda solidaria, con 50 raciones de roscón acompañadas de chocolate caliente.

Desde el principio, la clave ha sido la transparencia. La participación en el taller tiene una aportación mínima y, como incentivo, se mantienen sorteos con productos donados por marcas colaboradoras. Pero el grueso de la recaudación llega a través de las meriendas y la venta de roscones completos.

Las compras se realizan como donativos directos a la Fundación Adcai mediante Bizum, utilizando el código oficial, lo que garantiza que el 100 % del importe llegue a su destino y permite obtener justificante fiscal. La porción solidaria tiene un precio de 10 euros y el roscón completo, de diez raciones, se ofrece por 100 euros.

El Roscón Solidario cuenta con el apoyo de varias marcas que ayudan a multiplicar el impacto de la iniciativa. El Amasadero dona las harinas del taller y aporta además una cantidad por cada pedido realizado durante la campaña navideña: "Su implicación es máxima, y es que, además de toda su colaboración en el taller, van a donar 50 céntimos por cada pedido que reciban desde el día 4 de diciembre hasta el 6 de enero"

Una cocina pensada para todos

Detrás del Roscón Solidario está también Pandebroa, el proyecto con el que Mónica Prego divulga cocina gallega tradicional y recetas adaptadas al sin gluten, una línea de trabajo que nació por una motivación personal y que hoy forma parte central de su propuesta formativa.

Además de este evento benéfico, Mónica imparte talleres presenciales de roscón en grupos reducidos, con plazas limitadas y alta demanda, donde el aprendizaje práctico es el eje principal.

¿Cuál es el secreto para un un buen roscón? La calidad del roscón depende de buenos ingredientes, receta fiable, respeto de fermentaciones y control del horno. Se contrastan estilos: rosca gallega (más huevo, más húmeda, miga en filamentos) vs. roscón del sur (más esponjoso tipo nube pero se seca más). La elección depende del gusto del consumidor.

¿Cómo participar en esta edición del Roscón Solidario? El taller se realizará online en directo y está pensado para que los participantes puedan incorporarse en la fase de fermentación que más les convenga o seguir todo el proceso completo si trabajan con varias masas. Durante aproximadamente dos horas, los asistentes aprenderán a preparar el roscón gallego desde cero, incluyendo: amasado, primer levado, formado, decoración y horneado. También se ofrecerán consejos sobre organización de tiempos y control de leudados; tipos de harinas, levaduras y fermentos y adaptación de la receta en casa y variantes de rellenos.

Para participar, los interesados deberán realizar una aportación mínima de 25 € para la modalidad online y recibirán un dossier descargable con el programa del taller, recetas, técnicas, planificación de tiempos y variantes de rellenos. Además, todos los participantes podrán optar a sorteos en directo y los asistentes presenciales disfrutarán de regalos exclusivos.

El objetivo de esta edición es alcanzar 300 inscripciones, combinando la pasión por la repostería con la solidaridad. Quienes deseen participar pueden reservar su plaza online, optar por recibir el taller como regalo y obtener un certificado de donación.