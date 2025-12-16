Desembarca en A Coruña una famosa hamburguesería con un local de 305 m2 y una terraza de 77 m2

Un par de meses después de la ampliación de Marineda City, el centro comercial inicia una nueva etapa marcada por la apertura de todo tipo de establecimientos, entre ellos una conocida cadena de hamburguesas.

Con esta incorporación, Marineda City amplía su oferta gastronómica y suma una nueva opción que, además, llega en plena temporada navideña, uno de los momentos de mayor afluencia al complejo comercial de A Coruña.

Aterriza en A Coruña una famosa hamburguesería

Ya es oficial: VICIO, la marca líder de smash burgers en España, ha confirmado la apertura de un nuevo restaurante en el centro comercial Marineda City, en A Coruña.

El nuevo establecimiento dispone de 305,75 m2 de superficie interior y una terraza de 77,10 m2, creando un espacio diseñado para ofrecer la experiencia gastronómica característica de VICIO, tanto en sala como en delivery.

Además, esta apertura supone la incorporación de 26 nuevos profesionales al equipo de la compañía.

Con esta apertura en uno de los centros comerciales más relevantes del noroeste del país, VICIO reafirma su estrategia de expansión. Marineda City se convierte así en un enclave estratégico para acercar su propuesta gastronómica a nuevos consumidores gallegos.

"Llegar a A Coruña y, en concreto, a Marineda City, es un paso muy importante para nosotros. Galicia es una tierra con una cultura gastronómica increíble y nos hace muchísima ilusión introducir aquí nuestra propuesta", afirma Aleix Puig, cofundador y presidente de VICIO.

Y asegura: "Estamos preparados para ofrecer una experiencia que esté a la altura de un público tan exigente".

Dentro de su oferta gastronómica, VICIO apostará por hamburguesas tipo smash, una variedad americana que se caracteriza por su costra dorada y crujiente en el exterior, mientras que el interior se mantiene jugoso y tierno.

Según destaca la propia marca, sus hamburguesas están elaboradas con "ingredientes de primera calidad" y cocinadas mediante su icónica técnica smash, ofreciendo "una experiencia de marca envolvente", tanto en el local como a través del servicio delivery.

Con este nuevo restaurante en Marineda City, VICIO continúa fortaleciendo su presencia en España, donde ya cuenta con 37 locales, reafirmando su posición como referente dentro de la gastronomía urbana.