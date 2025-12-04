El local de Oleiros (A Coruña) que reúne a un chef invitado cada mes en un exclusivo encuentro de tapas

Una vez al mes, y desde este pasado mes de noviembre, Oleiros cuenta con un evento gastronómico inspirado en lo que más nos gusta a los gallegos: las tapas. El impulsor de esta idea es Borja Pita, cocinero nacido y criado en el municipio, que tras una vida entera entre fogones decidió volver a casa para abrir Aurea, su proyecto más personal.

Borja comenzó a trabajar a los 15 años en El Refugio, el clásico de los clásicos de Oleiros. Después vinieron etapas en Spoon, junto a Moncho de Pracer y Koke de Espiga; seguido de una aventura internacional por Londres y Francia. En su vuelta a A Coruña pasó por O Lagar da Estrela con Álvaro y Kike, y estuvo dos años como jefe de cocina en Millo.

Hoy, todo ese recorrido converge en Aurea, ubicado en la calle Viñas de Babilonia 31, donde antes se encontraba el mítico local El Duque. Abrió sus puertas el 11 de julio con un concepto centrado en tapas y raciones, aunque con una carta dinámica que cambia prácticamente cada semana.

De martes a viernes ofrece un plato del día —con bebida, pan, postre y café— que actualmente cuesta 9 euros. Y a eso se suman las tapas con una carta más reducida entre semana, que se amplía los fines de semana con platos más elaborados: "Intento que nunca sea igual, ni para mí ni para los clientes", explica Borja. Croquetas, gambas al ajillo y otras tapas clásicas suelen mantenerse, pero el resto rota con frecuencia.

Colaboración con Millo

Pero no todo queda ahí. La cercanía de Borja con los grandes chefs de la comarca le ha dado la oportunidad de colaborar con ellos en su propio local. Por una noche, abandonan sus cocinas para cocinar a dúo con Borja en Aurea. El último fue Moncho, el chef de Millo. El mismo con el que compartió cocina en sus inicios y que hoy se une para poner en común todo lo aprendido.

Moncho, de Millo Cedida

El evento se celebra el último jueves de cada mes —salvo diciembre por coincidir en Navidad—. Cada encuentro incluye cuatro tapas (dos del equipo de Aurea y dos del restaurante invitado) y dos postres, por un precio de 25 euros por persona, con opción de maridaje próximamente. Borja ya tiene confirmados cocineros hasta casi el verano, gracias a las conexiones creadas tras años de profesión.

Con apenas unos meses de vida, Aurea ya trae aire nuevo al municipio: una cocina viva, cambiante, honesta… y un proyecto que promete convertirse en cita fija para los amantes de las tapas.