La otra forma de llenar la mesa en Nochebuena en A Coruña: crece la comida por encargo

El menú de la cena de Nochebuena siempre ha sido uno de los debates más intensos que se generan alrededor de la Navidad. Las familias, o los grupos de amigos, acaban eligiendo por aclamación o desgaste, salvo cuando una parte de la misma ejerce un poder de liderazgo para juntar a todos alrededor de su mesa, como las abuelas y los abuelos antaño.

Con el paso de los años, se han popularizado los servicios de comida para llevar, una modalidad que toma importancia en un momento tan marcado del año.

La elección del plato ante el que se confesarán secretos familiares, se contarán anécdotas y batallitas, se comentará el discurso del Rey o la actualidad política, o bien se preguntarán a los sobrinos o nietos por sus últimos escarceos amorosos, para sonrojo del protagonista, no es baladí.

Por ello, varios de los restaurantes de la ciudad ya han incorporado tanto este servicio como también reforzado su carta ante este día tan señalado.

Fuente: La Pulpeira de Melide

"Tenemos algunas cosas de las habituales, pero también canelones, perdices, pescados, bacalaos y otras especiales para ese día como salpicón de centollo, buey, merluza, bacalao, o torrijas", resume a Quincemil Chisco Jiménez desde el restaurante Culuca, donde superan holgadamente el medio centenar de pedidos.

Otro de los lugares que tienen gran demanda es la Pulpeira de Melide. Para estas fechas solo ofrecen pulpo, uno de los manjares que nos deja Galicia y de los irreemplazables. "Tenemos una alta demanda y nos centramos en el pulpo", resume Gorka, su responsable a Quincemil.

Otros establecimientos como la Sifonería o el Bico Bar también trabajan con comidas para llevar en esa fecha tan marcada, ofreciendo su carta para poder repetir la experiencia del local pero en la intimidad doméstica.

"Cuando se acercan los días de festejo suele arder el teléfono" Adrián Felípez, chef de Miga

Miga tampoco se queda atrás. Adrián Felípez ha preparado incluso una lista de clásicos, donde destacan la ensaladilla de centolla, el salpicón de bogavante y los callos. "Cuando se acercan los días de festejo suele arder el teléfono", reconoce en conversación con Quincemil.

Otros establecimientos especializados ya en comidas para llevar, como es el caso de Casa Pardo, refuerzan incluso su servicio para estas fechas. Ofrecen productos ya hechos "y acabar de cocinar en su casa, el toque final", según explica su responsable, Edu Pardo a Quincemil.

Complementar la mesa o llenarla con los menús

Las diferentes opciones que propone la hostelería de A Coruña sirve tanto para complementar la mesa, con parte del menú cocinado en el calor del hogar navideño, como para trasladar una propuesta completa de estos establecimientos a un día tan marcado.

Los hosteleros consultados han detectado una tendencia mixta, es decir, no en todos los casos sus propuestas son las únicas que se acaban encontrando en la mesa. Todo ello sumado a los postres tradicionales, como turrones o mazapanes, que complementan los brindis con los que compartir los buenos deseos.

Los establecimientos consultados por Quincemil insisten, sin embargo, en que un aspecto importante en estas fechas es la reserva previa. Hacerlo con margen, con claridad con respecto a las cantidades y pautar la hora de recogida, siendo fiel a ella, son las tres claves que más se repiten.

Con ello, los coruñeses se aseguran una experiencia mágica para que esas horas previas a la llegada de Papá Noel tan solo sean de disfrute familiar.