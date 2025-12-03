El restaurante con Estrella Michelin más barato de A Coruña: 65 euros por persona y vistas al Atlántico

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Galicia. A lo largo y ancho de la región abundan los restaurantes que ofrecen propuestas culinarias capaces de enamorar a cualquiera. La Guía Michelin lo sabe y, por ello, pone siempre el foco en la terriña a la hora de reconocer a los establecimientos que destacan por su calidad y por ofrecer una experiencia excepcional.

En la provincia de A Coruña hay un total de 8 restaurantes que tienen el honor de contar con una o más Estrellas Michelin. Elegir entre ellos puede resultar complicado, ya que cada uno ofrece una propuesta única y todos destacan por diferentes motivos. Por eso, hoy te contamos cuál es el más económico y más accesible para todos los bolsillos.

Cuesta 65 euros e incluye snacks, 5 platos, 2 postres y petit fours

Vistas desde el Árbore da Veira

El restaurante con Estrella Michelin más económico de la provincia de A Coruña es Árbore da Veira, ubicado en el Monte de San Pedro, desde donde disfrutar de una panorámica espectacular de la ciudad herculina. Este restaurante recibió su Estrella Michelin en 2013 y, desde entonces, mantiene con orgullo y mucho trabajo este preciado reconocimiento, consolidándose como uno de los referentes de la gastronomía gallega.

Luis Veira e Iria Espinosa celebran, por décimo cuarto año consecutivo, el honor de ser reconocidos por la Guía Michelin, un reflejo del esfuerzo y la excelencia que, junto al resto del equipo, muestran en cada plato. Árbore da Veira ofrece tres menús degustación: Semente, Raíces y Árbore, todos ellos pensados para brindar la mejor experiencia en cada servicio.

El menú 'Semente' es la opción más asequible y, sin duda, sorprende a todo aquel que lo prueba. Por 65 euros, se puede disfrutar de una propuesta gastronómica que combina creatividad y tradición: snacks, cinco platos, dos postres y petit fours. Cada ingrediente es fresco y de proximidad, resaltando los sabores más auténticos de la cocina gallega.

La experiencia de cada plato es, sencillamente, magnífica, y sumada a un servicio impecable, hace que la visita se convierta en algo inolvidable. Todo ello mientras se contemplan unas vistas insuperables de A Coruña, con la Torre de Hércules mirando al Atlántico y presidiendo la panorámica.

Más opciones de Árbore da Veira

Además del menú Semente, Árbore da Veira ofrece el menú Raíces y el menú Árbore, experiencias gastronómicas completas y elaboradas con el más mínimo detalle. Raíces, por 80 euros, incluye una selección de snacks, 8 platos principales, 2 postres y un cierre con petit fours, ideal si eres de las personas que quieren disfrutar de sabores auténticos.

Por su parte, Árbore, a 95 euros, aumenta la propuesta con snacks, 12 platos, 3 postres y petit fours, ofreciendo una experiencia más amplia y sofisticada. Ambos menús destacan por su creatividad, presentación cuidada y la posibilidad de degustar diversidad de sabores.

A continuación, te presentamos el resto de restaurantes de la provincia de A Coruña con Estrella Michelin y sus precios: