Las caras más conocidas de A Cunquiña en A Coruña iluminan la plaza del Humor esta Navidad

Chicho, Ramallo, Pedro, Quique, Paco, Pili, Bea, Mercedes y hasta Lola, la perra de Rosa. Más de un centenar de caras conocidas surcan el techo de la tasca de A Cunquiña, en la plaza del Humor de A Coruña. Un homenaje que han querido hacer Rosa y Armando a sus clientes más fieles por Navidad.

Con un gorro de Papá Noel y dentro de una esfera cuelgan las más de 80 caras de las guirnaldas que decoran la histórica tasca. Clientes que han ido sumando a lo largo de los más de 70 años que lleva el negocio abierto y que se han ido quedando gracias a la hospitalidad de Rosa y Armando, el matrimonio que está detrás de esta idea.

Después de pasarse toda la tarde de este domingo montando la decoración del local, este lunes 1 de diciembre muchos fijos de A Cunquiña se pasaron a ver la sorpresa que les tenían preparada en el negocio.

"En noviembre ya empezamos a recopilar todas las fotos", cuenta Armando, el manitas que ha logrado todo esto. El mismo que realiza las ilustraciones que decoran las cuncas del local donde sus clientes toman después el vino. Como es el caso de Moncho, que esta tarde presumía de bola mientras bebía del vaso que lleva su propio nombre dibujado.

Como él, también aparecen Pepe, Conchita, Alex, Peke, Sonia, Antonio, Juan, Raquel… Una suma infinita de nombres que lucen su propio gorro de Papá Noel que Armando se ha molestado en ponerles con Photoshop.

Lola, la galga de Rosa P.M

Rosa quería agradecer a sus clientes todos estos años de historia, pero por cuestión de tiempo no había podido. Hasta que un día su pareja le apareció en casa con todo el material para hacerlo posible. Ahora, de padres a nietos, las bolas unen a todas aquellas generaciones que han pasado por el local.

Un detalle que ha llevado horas a Armando: "Primero imprimir todas las fotos en la copistería de aquí al lado, luego pegarlas, meterlas en la bola…". Todo un trabajo manual del que este pedazo de artista sabe mucho. Y es que, desde la pandemia y, de nuevo, por hacer un guiño a los clientes más fieles, ya habían comenzado a funcionar con cuncas personalizadas.

Cuncas personalizadas

A raíz de estas ilustraciones, el artista ha creado a su vez un rincón cultural en una de las paredes del bar, donde cada año representa en una cunca al homenajeado del Día das Letras Galegas.

A Cunquiña, que abrió en febrero de 1956 bajo el nombre de Casa Juan, ha sobrevivido a crisis, pandemias, apagones... toda una serie de acontecimientos que no han frenado el entusiasmo de Rosa Ferreiro, hija de los fundadores del negocio, que tomó las riendas del local junto con dos amigas, también llamadas Rosa. Unieron así a tres generaciones de Rosas en este mismo negocio que comparte vieja y nueva clientela.