La tradicional taberna de A Coruña que se mudó desde Betanzos y entra en su etapa 2.0

Desde Betanzos para el mundo. Antes de que el suegro de Belén Alonso y padre de Marcos trasladase la emblemática taberna O Freixo desde la ciudad de los caballeros a A Coruña en Federico Tapia 55, su fórmula era clara. Una comida más que reconocible y un encanto propio.

Ahora, tras varios años ya en la urbe a la que se mudó en 2019, afronta su nueva etapa 2.0. Conserva lo de siempre. "No podemos dejar atrás las truchitas, con torreznos, la tortilla y lo tradicional. Mucha gente nos viene buscando por lo de siempre, pero hemos abierto más opciones" reconoce una de las responsables del establecimiento, Belén Alonso, en conversación con Quincemil.

Y es que hay veces que "una misma mesa necesita las dos opciones". Por ello, han incorporado a la carta, que se ha renovado incluso en su propio diseño, productos como las gildas, nuevas guarniciones, una mejora de la ensaladilla que se ha unificado e incluso un brio de anchoas, sin perder de vista la croca.

Taberna O Freixo se ha adaptado a los nuevos horarios, cerrando los lunes y martes al público y reservando los miércoles para el reparto a domicilio.

"Está funcionando bien, no tenemos personal de sala ese día pero si de cocina y tenemos mucha demanda", reconoce Belén.

Una demanda que no deja de crecer de jueves a domingo, cuando ya la propia sesión vermú del fin de semana sirve como excusa para luego enlazar con una buena comida. Se puede reservar, a través de sus propias redes sociales, donde incluso recogen hasta pedidos por Instagram y tienen disponible la carta, como por teléfono. Dentro de ellas se pueden meter los bocadillos, donde sobresale el tradicional de calamares, toda una sensación en verano.

"Los de toda la vida"

Todo ello para no perder nunca la esencia, aunque tanto Belén como Marcos han ido renovando la decoración del local hasta adaptarlo a los tiempos actuales, con una nueva disposición de mesas y sillas que invitan también a una sobremesa muy cómoda, donde no pueden faltar sus postres caseros, que van rotando porque son elaborados por la propia cocinera hasta agotar existencias.

Con este nuevo enfoque, el perfil de clientela es muy variado. "Tenemos gente que nos conoce de nuestra etapa y otra que nos conoce de nuestra etapa de A Coruña. Cada uno quiere una cosa y lo bueno es que podemos darles ese servicio, seguir siendo los de toda la vida pero acercarnos más al nuevo perfil de cliente que cada vez abunda más", concluye Belén.