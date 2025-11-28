Carral (A Coruña) ya tiene fecha para una nueva edición de Tapeando en Carral: del 5 al 8 de diciembre

Carral recuperará del 5 al 8 de diciembre su ruta gastronómica Tapeando Carral, una iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere dar un nuevo impulso al tejido hostelero local coincidiendo con el puente festivo y a las puertas de la Navidad.

La edición de este año contará con 11 establecimientos participantes, distribuidos tanto en el núcleo urbano como en las parroquias de Tabeaio, Sergude, Cañás y Beira. Entre ellos, Boca Grande, Bar Tropezón, Casa Adolfo, Do Pincho Panadería & Docería, Vinoteca Taberna XXI, Restaurante Terra, Taberna Lume e Ferro, Casa Roel, O' Lareiras, A Parola y Costa da Égoa.

La concejala de Cultura, Turismo e Comercio, Isabel López, destacó que el objetivo es "superar las cifras de asistencia de ediciones anteriores y seguir dando a conocer la amplia oferta hostelera que tenemos en el municipio", confiando en que la ruta vuelva a movilizar tanto a vecinos como a visitantes durante los cuatro días de celebración.

Como en años anteriores, Tapeando Carral incluirá premios tanto para los negocios como para el público. Los locales optarán al galardón a la tapa más popular, elegido por los clientes, y al premio a la mejor tapa, otorgado por un jurado profesional que valorará criterios como presentación, sabor, originalidad, uso de productos locales y de temporada, nombre del plato y calidad del servicio.

En el caso del público, habrá sorteos de regalos en función del número de sellos reunidos en los establecimientos participantes. Las urnas estarán disponibles en los propios locales, y los premios aumentarán en función del porcentaje de sellos conseguidos: 100%, 75% o 50%.

Entre los regalos destacan el peso del ganador en cerveza, además de experiencias y productos gastronómicos.