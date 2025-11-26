A Coruña lleva ocho años sin sumar una nueva Estrella Michelin: "Estamos deseosos de que haya más"

El año 2018 fue el último en el que la ciudad de A Coruña brillaron dos Estrellas Michelin. Ese mismo año el Alborada cerraba sus puertas y, desde entonces, solo el restaurante Árbore da Veira se encuentra en el listado de restaurantes mejor valorados por una de las guías más prestigiosas a nivel internacional.

La gala celebrada anoche en Málaga no fue algo distinto. Durante el anuncio de los establecimientos que se suman a la Guía Michelin España & Andorra 2026 hay un total de 19 gallegos. La mayoría están en la provincia de A Coruña —un total de ocho— pero pese a su bulliciosa vida gastronómica, de ocio y cultural, solo uno de ellos se ubica en la ciudad.

Desde el Árbore da Veira, Iria Espinosa agradece por 14ª año el reconocimiento, al que se suma también el sello Bib Gourmand por segunda vez para la Taberna 5 Mares. "Nunca se acostumbra una. Siempre hay un hormigueo o un nerviosismo. Estamos encantados", comenta al teléfono.

La chef admite que "estamos deseosos de que haya más Estrellas en la ciudad. Cuantas más haya, mejor, porque ayuda a situar a A Coruña en el mapa. Seguramente haya más que lo merecen y estaríamos encantados de que fueran generosos con Galicia en general y con A Coruña en particular. Alguno más caerá", aventura a futuro.

Ante la falta de más reconocimiento, Espinosa reconoce que no entiende los motivos: "Aquí hay nivel. Hay un montón de restaurantes que abrieron hace poco, pero la guía es una empresa y tendrá sus motivaciones. Tenemos muchos restaurantes que la merecen", comenta, citando como ejemplo Terreo.

Una ciudad con alto nivel, pero sin más Estrellas

Por el momento, no hay más Estrellas en A Coruña, pero sí varios Bib Gourmand, los reconocimientos que premian una relación calidad-precio "excelente". Se trata de El de Alberto, el ya mencionado Taberna 5 Mares y Terreo. Desde este último, Quique Vázquez valora muy positivamente seguir un año más, y ya van seis, en esta lista.

"Profesionalmente, ser recomendados por la guía ya es un tremendo logro. Recuerdo que cuando nos lo dijeron estuvimos todos muy contentos", comenta el chef. Asegurado este sello, ¿piensan en ir a por la Estrella?

"¿Quién no la querría?", se pregunta, antes de añadir que "obtener una Estrella supone mucho esfuerzo. Tienes que tener todo muy medido y tienes que incrementar el personal y el coste para subir la calidad y tener una puesta en escena más potente. No sé si la gente querrá pagar más por eso. Ahora estamos bien así".

Vázquez define el Terreo como una propuesta "más casual y para todos los públicos. Tenemos buenas reseñas —también han colgado el cartel de lleno hasta enero— y no podemos pedir más".

Pese a ello, reconoce que es extraño que una ciudad como A Coruña no haya sumado más Estrellas Michelin.

Además de la cantidad de restaurantes, el chef considera que quizás se esté premiando zonas más pequeñas pero turísticas. Como ejemplo señala a Ourense —que cuenta con Ceibe, Nova y, ahora, Miguel González— o lugares como Fisterra, con Terra; o la Ribeira Sacra, con Vértigo.

"Es una ciudad muy viva. Quizás haya un exceso de competencia. Hay oferta de todo tipo y a nivel gastronómico, A Coruña es una ciudad comparable a otras grandes", admite, citando el trabajo de compañeros de profesión como en el "Eclectic, el Bido o el NADO, que podrían optar pero siguen sin lograrlo. Choca porque A Coruña es un buen sitio para la hostelería".

Desde el NADO, uno de los restaurantes incluidos entre las recomendaciones de la Guía Michelin, Iván Domínguez prefiere hacer un análisis desde la autocrítica.

"El nivel gastronómico es bueno, pero ellos son los que deciden y quizás no hacemos lo suficiente. La gastronomía de la ciudad es buenísima. Dan de comer a mucha gente de manera genial y están involucrados, también con los pequeños productores, pero quizás la oferta no es lo que Michelin necesita. Si no mete más Estrellas y mantiene a Árbore da Veira, que es maravilloso, será por algo", valora.

El chef considera que se debe hacer un trabajo interno porque "quizás el nivel que damos no sea el suficiente". De todas formas, se muestra orgulloso de la propuesta que lanzan desde NADO y también del compañerismo que hay en el sector.

Sabiendo que su nombre es recurrente entre los profesionales de la ciudad, él mismo reconoce que "es bonito ver a colegas triunfar. Aquí tenemos suerte de que haya cocineros que nos quieren y estamos orgullosos de ello. Es maravilloso".