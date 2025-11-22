Dónde comer en A Coruña, según el chef de A Espiga Koke Trigo

Koke Trigo lleva la cocina tatuada en la piel. De familia hostelera, el chef está detrás de A Espiga, restaurante referente de la cocina de temporada en plena Ciudad Vieja de A Coruña, y recientemente se ha incorporado a Coruña Cocina.

A Espiga nació en plena pandemia con una carta cambiante cada semana. La mejor manera de hacer que el producto de temporada destaque y una forma de entender la cocina que lo ha llevado a ser uno de los restaurantes gallegos recomendados en la Guía Michelin.

"Nosotros cocinamos de alma y de corazón", señala Trigo sobre A Espiga. Dos características que también él busca cuando va a disfrutar de la gastronomía coruñesa, en esos momentos en el que no está detrás de los fogones sino con un buen plato de comida delante.

Y es que más allá de disfrutar ideando y preparando las propuestas de su local, Koke Trigo también es un gran amante de la gastronomía de A Coruña: "Ahora mismo estamos en lo más top, tanto a nivel Galicia como del norte de España". Hoy nos recomienda sus sitios favoritos.

Dónde desayunar

El Punto, en A Coruña. López

Visitar El Punto es la mejor manera de comenzar el día para Trigo, por tres razones fundamentales: el producto con el trabajan, el buen ambiente y porque son unos vecinos que se han convertido en amigos. "Es donde desayuno todos los días", explica el cocinero de A Espiga sobre este local de la Ciudad Vieja.

Dónde tomar el aperitivo

Los callos de Culuca. Culuca (Facebook)

"Yo no bebo alcohol", confiesa el chef, que recomienda Culuca para ir a tomar un rico aperitivo los domingos. Los callos y la ensaladilla son "maravillosos", según Trigo, que destaca que los amantes del vino y del vermut pueden disfrutar en este local de una buena selección.

Dónde comer

Varios platos de NaDo, en A Coruña.

"El mejor restaurante que hay en A Coruña, que a mi me encanta para ir a comer, es NaDo. Me gusta mucho el trato y el respeto que tienen por el producto, Iván es un fenómeno con los pescados", indica Trigo, que recomienda a los comensales dejarse aconsejar cuando vayan a este restaurante.

Dónde merendar

bonilla a la vista

Bonilla A la Vista: Rúa Galera, 52, 15003 A Coruña

Trigo lo tiene claro: "Yo soy de Bonilla". "Un buen chocolate con churros en invierno le levanta la moral a cualquiera", asegura este cocinero que creció en la calle Galera, donde Bonilla tiene un local. Esta merienda, añade sin embargo el chef, "apetece también en verano".

Dónde cenar

Arroz de Cabrarroca con calamar de Terreo. Terreo

Terreo es el sitio de referencia de Trigo para ir a cenar por el ambiente: "Es un sitio que veo para ir a cenar, porque una cena suele ser más tranquila y distendida que una comida". ¿Y qué recomienda? "Un arrocito. Soy muy de arroces, y hay pocos sitios en los que los hagamos bien", señala el chef, que también ofrece este plato en A Espiga.

O Lagar da Estrella, cuyo cocinero José Mago entró a formar parte de Coruña Cocina al mismo tiempo que Trigo, destaca según el responsable del restaurante de la Ciudad Vieja por su cocina "divertida, de producto y muy bien tratada". Un local que "roza lo informal", perfecto para ir con un grupo de amigos: "Me encanta".

Dónde copear

El siglo, en A Coruña. Quincemil

"Un local que siempre me flipó cuando era el rey de la noche es El Siglo", explica Trigo, que destaca la música y la parte superior del local en la que se puede "charlar tranquilamente" con los amigos.