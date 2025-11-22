Ofrecido por:
Dónde comer en A Coruña, según el chef de A Espiga Koke Trigo
Firme defensor de cuidar el producto, este cocinero de familia hostelera es un amante de la gastronomía coruñesa y este sábado recomienda sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a copear
Koke Trigo lleva la cocina tatuada en la piel. De familia hostelera, el chef está detrás de A Espiga, restaurante referente de la cocina de temporada en plena Ciudad Vieja de A Coruña, y recientemente se ha incorporado a Coruña Cocina.
A Espiga nació en plena pandemia con una carta cambiante cada semana. La mejor manera de hacer que el producto de temporada destaque y una forma de entender la cocina que lo ha llevado a ser uno de los restaurantes gallegos recomendados en la Guía Michelin.
"Nosotros cocinamos de alma y de corazón", señala Trigo sobre A Espiga. Dos características que también él busca cuando va a disfrutar de la gastronomía coruñesa, en esos momentos en el que no está detrás de los fogones sino con un buen plato de comida delante.
Y es que más allá de disfrutar ideando y preparando las propuestas de su local, Koke Trigo también es un gran amante de la gastronomía de A Coruña: "Ahora mismo estamos en lo más top, tanto a nivel Galicia como del norte de España". Hoy nos recomienda sus sitios favoritos.
Dónde desayunar
- El Punto: Rúa Santiago, 8, 15001 A Coruña
Visitar El Punto es la mejor manera de comenzar el día para Trigo, por tres razones fundamentales: el producto con el trabajan, el buen ambiente y porque son unos vecinos que se han convertido en amigos. "Es donde desayuno todos los días", explica el cocinero de A Espiga sobre este local de la Ciudad Vieja.
Dónde tomar el aperitivo
"Yo no bebo alcohol", confiesa el chef, que recomienda Culuca para ir a tomar un rico aperitivo los domingos. Los callos y la ensaladilla son "maravillosos", según Trigo, que destaca que los amantes del vino y del vermut pueden disfrutar en este local de una buena selección.
Dónde comer
"El mejor restaurante que hay en A Coruña, que a mi me encanta para ir a comer, es NaDo. Me gusta mucho el trato y el respeto que tienen por el producto, Iván es un fenómeno con los pescados", indica Trigo, que recomienda a los comensales dejarse aconsejar cuando vayan a este restaurante.
Dónde merendar
- Bonilla A la Vista: Rúa Galera, 52, 15003 A Coruña
Trigo lo tiene claro: "Yo soy de Bonilla". "Un buen chocolate con churros en invierno le levanta la moral a cualquiera", asegura este cocinero que creció en la calle Galera, donde Bonilla tiene un local. Esta merienda, añade sin embargo el chef, "apetece también en verano".
Dónde cenar
- Terreo Cocina Casual: R. San Andrés, 109, 15003 A Coruña
- O Lagar da Estrella: Rúa Estrella, 14, 16 Bajo, 15003 A Coruña
Terreo es el sitio de referencia de Trigo para ir a cenar por el ambiente: "Es un sitio que veo para ir a cenar, porque una cena suele ser más tranquila y distendida que una comida". ¿Y qué recomienda? "Un arrocito. Soy muy de arroces, y hay pocos sitios en los que los hagamos bien", señala el chef, que también ofrece este plato en A Espiga.
O Lagar da Estrella, cuyo cocinero José Mago entró a formar parte de Coruña Cocina al mismo tiempo que Trigo, destaca según el responsable del restaurante de la Ciudad Vieja por su cocina "divertida, de producto y muy bien tratada". Un local que "roza lo informal", perfecto para ir con un grupo de amigos: "Me encanta".
Dónde copear
- El Siglo: C. Argudín Bolívar, 1, 15003 A Coruña
"Un local que siempre me flipó cuando era el rey de la noche es El Siglo", explica Trigo, que destaca la música y la parte superior del local en la que se puede "charlar tranquilamente" con los amigos.