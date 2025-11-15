Dónde comer en A Coruña, según la capitana del CRAT Coruña, María Morant

El CRAT Coruña quiere seguir defendiendo su posición de élite como uno de los dos únicos clubes de la máxima división del rugby femenino que nunca ha perdido ese privilegio.

Su capitana, María Morant, una de las referentes del equipo, comparte sus planes favoritos en una ciudad que ya siente como parte propia.

Dónde desayunar

Imagen de San Nicolás & CIA. globalpymes.com.

Sus días, cuando se inician en esta cafetería, cogen una dinámica positiva. Su decoración atrae para entrar y probar, entre otras, unas buenas tostadas y un café que califica de rico, lo justo y necesario para prepararse para un día cargado de planes.

Dónde comer

Imagen de la Pulpeira de Melide. Pulpeira de Melice.

María ha sido incapaz de quedarse con una sola opción para comer, por lo que ha elegido un total de tres con planes diferentes según las personas que lo acompañen.

En La Sastrería, destaca sobre todo sus hamburguesas, algo muy característico del local, junto a los postres. En el Kohlanta, el Nasi Goreng es sobre todo el plato que más le ha llamado la atención.

Por su parte, en La pulpeira de Melide, la elección era clara con el pulpo como plato principal, pero destaca las cañas rellenas que le encantaron. Toda una sorpresa la primera vez que las probó.

Dónde merendar

Fachada del Amaranto. Quincemil.

Al igual que en su opción de desayuno, la decoración del Amaranto la atrajo para poder probar una repostería que le ha seducido el paladar y se convierte en un lugar maravilloso para hacer esa parada necesaria a media tarde.

Dónde cenar

Cartel de Los Angeles. Quincemil.

En una de las últimas comidas del día, su elección ha sido clara. Los Ángeles destaca para la jugadora del CRAT Coruña por su tortilla. La zona, Monte Alto, también le encanta y le seduce por su entorno y contexto.

Dónde copear

El interior de A Cunquiña. Quincemil

Acabar el día con una sonrisa no es una opción. Por ello, escoge hasta tres opciones donde poder tomar esa última copa necesaria para acabar con la desconexión. Del Monty destaca su música y decoración, de la Uni sus vistas al mar, algo que relaja, y del Cunquiña sobre todo el vino, su producto más característico.