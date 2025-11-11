Llegan los primeros centollos a la plaza de Lugo de A Coruña: "Lo fuerte vendrá el fin de semana"

El mercado de la plaza de Lugo hoy estaba "bastante parado". A pesar de ser el día en el que los centollos volvían a las lonjas de toda Galicia, en el mercado de la plaza de Lugo todavía no había gran demanda de este marisco.

Este lunes, la Xunta abrió la veda por la cual había quedado prohibida la pesca de la centolla desde el mes de junio. Durante el verano, la captura de centollo y de buey de mar está prohibida en Galicia, ya que coincide con su época de reproducción. En esos meses se alejan de la costa y se aparean para, ya en noviembre, diciembre y enero, volver a la costa.

Así, este lunes los mariscadores pudieron salir al mar en busca de los primeros ejemplares, que este martes, 11 de noviembre, llegaron a los mercados gallegos, entre ellos el de la plaza de Lugo. Casi todos los puestos de la planta baja —la de las pescaderías— tenían ejemplares de este crustáceo en sus estantes.

Aunque lo cierto es que algunos prefirieron esperar. "Yo tengo pateira, que es como la centolla pero pequeña, a 25 euros el kilo", cuenta Chus al otro lado de su puesto. Al preguntarle el motivo, sin que clientes y compañeros la escuchen, confiesa que, por el momento, "está muy cara".

Otros, a pesar de presumir de los ejemplares que les han llegado, reconocen que no han vendido mucho: "Un par de ellas nada más". "He vendido más cigalas y camarones que centollas", admite Diego, que además asegura que las que tienen "no son las mejores".

Algunas, como las del puesto de Gonzalo Abad, llegan a pesar casi 2 kilos. Aunque está bien, en el mercado se han podido ver ejemplares de hasta 3 kilos o más. En su caso, hoy ya tenían encargos y asegura que la venta ha ido "bastante bien".

Centollos en el mercado de la plaza de Lugo Quincemil

Los precios de la centolla rondan entre 30 y 40 euros el kilo. La mayoría tienen las centollas a 35 y los pateiros a 25. Es el marisco de la Navidad por excelencia, eso lo saben en el mercado.

"Hoy he vendido solo una, pero lo fuerte vendrá el fin de semana", asegura Diego. No es un marisco que se suela congelar, por lo que todo el que se compra es para comer en el día. Así, esperan que este viernes la venta aumente considerablemente para aquellos que quieran disfrutar de los primeros centollos en la comida familiar o entre amigos que tienen prevista para celebrar la vuelta del marisco.