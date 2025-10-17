El restaurante de A Coruña con "cocina honesta" en el que comer es un lujo

Tras un mes volviendo a ser feliz con el restaurante A Capela, Fran Naya sigue tratando de trasladar esa felicidad a sus clientes. Un selecto local, situado en la calle Olmos, que mantiene la esencia de su antecesor en Arteixo, y que sigue priorizando comer bien a comer rápido.

A Capela ofrece "una cocina honesta", con una carta que se compone de diferentes entrantes, y luego una división entre los que prefieren carne o los que se decantan por pescado, la gran sensación en estos primeros 30 días.

La esencia es la misma que el antiguo local de Arteixo, con "comidas desde lo super clásico para volver al principio. No reniego de lo anterior que yo lo he trabajado también", porque al final "nos olvidamos de la esencia. Todo lo que tenga brasa es un plato que puede ser una Estrella Michelin", explica en conversación con Quincemil.

Fuera de carta, una de las grandes demandas de la clientela en su regreso, también trabajan mucho con el berberecho, especialmente el de Noia, hecho "a la brasa", que es una de las características, sobre todo por el punto de sabor que alcanza.

Además, el chipirón ya ha empezado a entrar en la rotación de platos, al igual que las setas, que se están acercando ya a la temporada de máximo consumo y demanda por parte de la clientela.

El equilibrio entre carne y pescado se ha roto en favor de este último por la elección de los clientes. "Se está vendiendo mucho. El otro día sacamos maragota a la brasa, kilómetro cero, que es una locura. Una marajota como diría mi abuelo", comenta.

Precisamente el hecho de que el chuletón no haya tenido tanta salida dentro de la elección de los clientes como si la tiene el pescado, cuando en Arteixo era el plato más demandado, le hace sacar unas primeras conclusiones de consumo que prefiere no elevar a definitivas hasta que pase más tiempo.

El perfil de clientela está muy marcado según el día de la semana. "Entre semana tenemos sobre todo de empresas de la zona, de bancos", explica para dar paso el fin de semana "a un perfil de cliente más de familia".

A nivel de reservas, las define como "bien". "Ha tenido una gran aceptación. Hemos tenido algún día raro pero estamos muy contentos", resume.