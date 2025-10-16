Abre en A Coruña la primera cafetería donde te ponen el café y el postre en lata: "La gente va a flipar"

Si por algo destaca A Coruña es por la infinidad de cafeterías que tiene entre sus límites. Para muchas personas, pasear por la ciudad y explorar sus calles en busca de rincones acogedores donde tomar un buen café se ha convertido en un verdadero pasatiempo.

No es raro ver surgir nuevas cafeterías y proyectos en A Coruña para los amantes del café. En este contexto, Qkinhas abrirá sus puertas este jueves a partir de las 18:00 horas en la calle Costa da Unión 3, presentando un concepto innovador: café y postres servidos en lata.

Café en lata y galletas al estilo de Nueva York

Detrás de Qkinhas está Yonathan (@YonathanTV), un joven venezolano de 31 años que vuelve a intentarlo por segunda vez con un negocio propio en A Coruña. "Tuve que cerrar debido a la pandemia, pero he decidido volver a intentarlo. Me ha costado muchísimo", explica.

Qkinhas no es una cafetería al uso: aquí el café es de especialidad, procedente de Colombia, y se sirve en una lata transparente. Además, hay una gran variedad de sabores: lotus, pistacho, tiramisú, bombón... "Es un concepto que se aplica en Madrid y, sobre todo, en Estados Unidos", destaca.

Precisamente, Qkinhas también contará con galletas al estilo de Nueva York, crujientes por fuera y suaves por dentro, elaboradas por Mirla Molín, suegra de Yonathan. Estarán disponibles en varios sabores, como chocolate de Dubái, red velvet y guayaba con queso, entre otros.

"Las cookies son grotescas, pero nuestro eslogan es que la belleza va por dentro", dice entre risas.

En una conversación telefónica con este medio, Yonathan comenta que su idea de negocio ha sido bien recibida en el barrio. "La gente mayor lo ve como algo raro, pero van a flipar", asegura. Para celebrar la apertura, prevista hoy jueves a las 18:00 horas, los primeros 50 clientes en llegar recibirán una mini tarta en lata o una mini galleta de regalo.

"Ha sido un reto bastante grande, porque lo hemos hecho con nuestras propias manos, desde cero", recuerda con nostalgia. Y añade: "Yo no tenía ni siquiera un destornillador; me tocó comprar herramientas, pedir información y ver vídeos en YouTube".

De cara al futuro, Yonathan espera "abrir otros locales" y "ofrecer empleo en A Coruña". "La idea siempre ha sido motivar a otros jóvenes emprendedores, mostrar que con esfuerzo y trabajo es posible crear algo propio", concluye.