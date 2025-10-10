Un restaurante de Arteixo (A Coruña) organiza un concurso de comer chuletones

El restaurante Parrillada Gardel de Arteixo (A Coruña) ha organizado un concurso de comer chuletón "como los del País Vasco". La idea se le ocurrió a Raúl Gutiérrez, el artífice de esta competición y dueño del negocio, ubicado en la avenida Fisterra, número 39, en la carretera que baja hacia la glorieta de Sabón desde A Coruña.

El reto consiste en comer chuletón hasta que el cuerpo aguante. Habrá una competición todos los viernes del mes de noviembre, es decir, los días 7, 14, 21 y 28, y la gran final se celebrará en diciembre (aún por concretar la fecha).

Durante esos días, los concursantes se sentarán a lo largo de una mesa enorme y comenzarán a comer chuletones de un kilo, uno tras otro. Cada participante pagará los trozos que consuma, mientras que la bebida y la guarnición correrán a cargo de la casa.

El que más coma ese día pasará a la gran final, que reunirá a los estómagos más resistentes. Aunque, según adelantaron desde el establecimiento a Quincemil, habrá alguna repesca para quienes ese día no hayan podido rendir al máximo.

En la gran final, donde solo quedarán los comensales más voraces, el ganador se llevará un cheque de 1.000 euros para gastar en el restaurante o una cena para 12 personas en Fin de Año. Podrá elegir entre esas dos opciones.

Quienes deseen participar podrán inscribirse durante todo el mes de octubre, a través de los teléfonos 647 919 994 o 981 600 724.